Comment choisir un routeur

Fatigué d’un signal Wi-Fi faible dans les coins reculés de votre maison et des vidéos qui chargent sans fin ? Choisir le bon routeur peut transformer votre expérience Wi-Fi. Ce guide vous montrera comment sélectionner un routeur pour votre maison qui offre des vitesses élevées, une bonne couverture et les fonctionnalités supplémentaires dont vous avez besoin pour une expérience en ligne fluide et sécurisée.

Quel type de routeur vous faut-il ?

Avant de choisir un routeur, vous devez identifier vos besoins en fonction de la manière et de l’endroit où le routeur sera utilisé.

Le but du routeur : Quel sera votre principal usage du Wi-Fi ? Par exemple : Navigation basique et emails : Un routeur basique suffira pour une utilisation légère d’internet. Streaming de vidéos HD : Recherchez un routeur capable de gérer au moins 50 Mbps pour un streaming fluide sans mise en mémoire tampon. Jeux en ligne : Les gamers ont besoin d’un routeur à faible latence (délai de signal) pour une réactivité optimale. Recherchez des fonctionnalités comme la qualité de service (QoS) qui priorise le trafic des jeux. Streaming 4K et VR : Pour ces activités gourmandes en bande passante, envisagez un routeur haute performance prenant en charge le Wi-Fi 6 et des vitesses supérieures à 100 Mbps. Voyages : Un routeur de voyage portable est conçu pour simplifier la connexion aux réseaux Wi-Fi publics. Par exemple, si vous voyagez en famille et devez connecter plusieurs appareils au Wi-Fi de votre hôtel, vous pouvez simplement connecter le routeur de voyage au Wi-Fi, avec tous les appareils déjà connectés au routeur. Un routeur VPN portable comme notre Aircove Go le fait tout en ajoutant une protection VPN (pour les abonnés ExpressVPN), sécurisant tous vos appareils—ce qui est particulièrement important sur les réseaux publics.

Combien d’appareils y seront connectés : Le nombre d’appareils utilisant votre Wi-Fi simultanément affecte la vitesse globale. Si vous avez une maison connectée avec de nombreux appareils, un routeur avec des fonctionnalités comme la technologie MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) peut gérer efficacement plusieurs connexions.

La taille et la disposition de votre maison : La taille et la disposition de votre maison influent grandement sur la force du signal. Les grandes maisons ou celles avec des murs épais peuvent avoir des zones de signal faible. Les systèmes Wi-Fi maillés ou les extendeurs peuvent être nécessaires pour atteindre ces zones mortes.

Déterminez combien vous souhaitez dépenser

Choisir un routeur ne doit pas forcément vous ruiner. Voici un aperçu général pour vous aider à choisir l’option idéale selon vos besoins :

Petit budget (moins de 100 USD) : Si vous êtes un utilisateur occasionnel d’internet avec une petite maison et un forfait internet basique, un routeur à moins de 100 USD fera probablement l’affaire. Recherchez un modèle Wi-Fi 5 à double bande avec quelques ports LAN pour les connexions filaires.

Rapport qualité-prix (100-200 USD) : C’est le juste milieu pour beaucoup de gens. Les routeurs de cette gamme offrent un bon équilibre entre prix abordable et fonctionnalités. Vous pouvez vous attendre à du Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6 avec des fonctionnalités comme les contrôles parentaux ou les réseaux invités, ce qui conviendra à la plupart des gens.

Options pour performance et passionnés (200 USD et plus) : Si vous avez une grande maison ou de nombreux appareils, ou si vous êtes un gamer ou un utilisateur intensif d’internet, vous bénéficierez d’un routeur haute performance. Dans cette gamme (200 USD et plus), vous trouverez des routeurs avec des fonctionnalités haut de gamme comme le Wi-Fi 6E, la technologie tri-bande, le beamforming pour renforcer la puissance du signal, des processeurs puissants pour une gestion fluide des données et des options de sécurité avancées. Cette catégorie comprend également les systèmes de routeurs Wi-Fi maillés, qui peuvent couvrir même les plus grandes maisons ou bureaux, dépassant potentiellement les 1000 USD pour une couverture complète.

Vérifiez la compatibilité avec votre FAI

Vous pouvez trouver le routeur parfait, mais découvrir qu’il n’est pas compatible avec votre fournisseur d’accès internet (FAI). Voici comment vérifier la compatibilité :

Contactez votre FAI : Le moyen le plus simple est de contacter directement votre FAI et de demander des informations sur les routeurs compatibles. Ils peuvent même avoir une liste de modèles recommandés.

Vérifiez le site web du fabricant du routeur : De nombreux fabricants de routeurs listent les FAI compatibles sur leur site web. Recherchez un outil de vérification de compatibilité ou une liste spécifique à votre région et à votre FAI.

Lisez les avis en ligne : Les avis d’utilisateurs sur des sites de vente, YouTube ou des forums technologiques peuvent parfois mentionner des problèmes de compatibilité avec certains FAI. Ces informations peuvent être utiles, mais vous devez en priorité obtenir la confirmation de votre FAI ou du fabricant.

Vérifiez la prise en charge des vitesses

Assurez-vous que le routeur choisi prend réellement en charge les vitesses que vous payez à votre FAI. Cela est particulièrement important si vous avez des vitesses internet élevées, telles que l’internet gigabit (1000 Mbps). Il est inutile d’obtenir le meilleur internet disponible si votre routeur ne peut pas en tirer parti !

Les informations sur la vitesse prise en charge doivent être facilement disponibles chez le détaillant où vous achetez le routeur ou sur le site web officiel du fabricant.

Gardez à l’esprit qu’un peu d’anticipation peut également être bénéfique. Si vous envisagez de mettre à jour un jour ou de déménager dans un endroit offrant des vitesses plus rapides, acheter un routeur avec de meilleures spécifications pourrait être un investissement judicieux.

Explication des normes Wi-Fi

Les normes Wi-Fi peuvent prêter à confusion,

chaque norme offrant des capacités différentes en termes de vitesse, de portée et de capacité. Voici un aperçu de base :

Wi-Fi 4 (802.11a/b/g/n)

Les premières normes comme 802.11b/g offrent des vitesses allant jusqu’à 54 Mbps. Introduit en 2009, 802.11n prend en charge jusqu’à 600 Mbps et fonctionne sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Lancé en 2014, 802.11ac utilise la bande 5 GHz pour moins d’interférences et des vitesses allant jusqu’à plusieurs Gbps, ce qui convient pour le streaming HD et les jeux.

Wi-Fi 6 et 6E (802.11ax)

Le Wi-Fi 6, lancé en 2019, améliore la vitesse, l’efficacité et la capacité des appareils, prenant en charge jusqu’à 9,6 Gbps. Le Wi-Fi 6E est une extension du Wi-Fi 6 qui utilise la nouvelle bande de 6 GHz. Cette bande plus large permet des performances encore meilleures et une latence réduite, idéale pour les applications gourmandes en bande passante.

Wi-Fi 7

Le Wi-Fi 7 est la norme la plus récente, promettant une augmentation significative du débit, une latence réduite (le rendant encore meilleur pour les jeux), ainsi qu’une meilleure gestion des appareils multiples et des environnements réseau encombrés.

Étant donné que cette norme est toute nouvelle, son déploiement sur les appareils prendra du temps, mais le Wi-Fi 7 représente l’avant-garde actuelle de la technologie sans fil. Vous pouvez déjà acheter certains routeurs avec cette norme, mais ils peuvent ne pas prendre en charge toutes les fonctionnalités du Wi-Fi 7 tant que la norme n’est pas entièrement finalisée.

Examinez le protocole sans fil

Au-delà des normes Wi-Fi, il existe des protocoles sans fil supplémentaires au sein des routeurs qui peuvent affecter les performances de votre réseau. Voici un aperçu de certains protocoles clés que vous êtes susceptible de rencontrer :

Double bande vs. triple bande : Cela fait référence au nombre de bandes de fréquences qu’un routeur utilise. Les routeurs double bande utilisent à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. La bande 2,4 GHz offre une plus grande portée mais est plus susceptible de subir des interférences provenant d’autres appareils tels que les appareils Bluetooth, les micro-ondes et les téléphones sans fil. Tandis que la bande 5 GHz offre des vitesses plus rapides, elle utilise également des ondes plus « courtes », ce qui la rend moins efficace pour pénétrer les objets comme les murs, avec une portée plus courte. Les routeurs tri-bande ajoutent une autre bande de 5 GHz, offrant une bande passante dédiée pour les appareils haute performance tout en maintenant une bonne performance globale du réseau.

MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) : Cela permet à un routeur de communiquer simultanément avec plusieurs appareils, améliorant l’efficacité et réduisant la latence, ce qui est particulièrement bénéfique pour les maisons (et surtout les bureaux) avec de nombreux appareils connectés.

Beamforming : Bien que cela ressemble à une technologie de science-fiction, le beamforming concentre simplement le signal Wi-Fi vers les appareils connectés, plutôt que de le diffuser dans toutes les directions. Cela améliore la puissance du signal et réduit les interférences, conduisant à une connexion plus stable.

Utilisez le Wi-Fi maillé, des extendeurs ou des adaptateurs CPL

Au lieu de vous fier uniquement à votre routeur pour accomplir tout le travail, vous pouvez utiliser quelques autres technologies pour garantir un internet rapide et fiable dans tous les recoins de votre maison, y compris :

Extendeurs Wi-Fi : Un extendeur Wi-Fi agit comme un récepteur et un répéteur pour le signal de votre routeur existant. Il capte le signal qui s’affaiblit, l’amplifie et le rediffuse pour étendre la zone de couverture. Bien qu’ils puissent être relativement abordables, ils peuvent également diminuer les performances sur le signal rediffusé puisqu’ils dépendent de la force du signal qu’ils reçoivent au départ.

Wi-Fi maillé : Un système Wi-Fi maillé est une solution multi-unités qui remplace complètement votre routeur existant. Il est composé d’un routeur principal et d’unités supplémentaires placées stratégiquement dans votre maison. Ensemble, ces unités créent une couverture Wi-Fi homogène dans toute votre maison et éliminent les zones mortes. Le Wi-Fi maillé peut être assez coûteux, mais il est idéal pour les grandes maisons avec des configurations complexes ou des murs épais qui peuvent affaiblir les signaux des routeurs traditionnels.

Adaptateurs CPL : Aussi étrange que cela puisse paraître, les adaptateurs CPL fonctionnent en envoyant le signal internet via les lignes électriques de votre maison. En fonction de la distance entre chaque appareil CPL, ils peuvent souvent être meilleurs pour les jeux, car ils agissent de manière similaire à une connexion filaire et peuvent aider à réduire la latence par rapport à une configuration sans fil. Leurs performances dépendent également de la qualité et de l’emplacement du câblage dans vos murs.

Notez que certains de ces dispositifs peuvent ou non inclure des ports LAN (ethernet). Par exemple, si vous installez un adaptateur CPL près de votre console de jeu ou de votre PC, vous voudrez peut-être vous y connecter via un câble ethernet pour garantir la latence la plus faible possible. Assurez-vous que l’appareil que vous achetez prend bien en charge les connexions filaires si c’est le cas.

Tenez compte des normes de sécurité des routeurs

Il y a quelques éléments à prendre en compte pour vous assurer que votre routeur vous protège, vous et les autres utilisateurs :

Protocoles de chiffrement : Recherchez un routeur prenant en charge le dernier et le plus sécurisé des protocoles de chiffrement, WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3). WPA3 offre des améliorations significatives par rapport à l’ancien standard WPA2, rendant la tâche beaucoup plus difficile aux hackers qui tenteraient de pirater votre mot de passe Wi-Fi.

Réseau invité : Un réseau invité vous permet de fournir un accès internet temporaire aux visiteurs sans leur donner accès à l’ensemble de votre réseau domestique et à ses appareils connectés. Il s’agit d’une fonctionnalité de sécurité précieuse (et souvent négligée), surtout si vous avez fréquemment des invités.

Intégration VPN : Bien que vous puissiez installer des applications VPN sur vos appareils individuellement, un routeur VPN permet à tous les appareils connectés à votre Wi-Fi de bénéficier des avantages d’un VPN. Le routeur Aircove d’ExpressVPN est doté du logiciel ExpressVPN intégré. La configuration prend cinq minutes. Vous aurez besoin d’un abonnement à ExpressVPN pour utiliser la fonctionnalité VPN.

Contrôle parental : Si vous avez des enfants à la maison, envisagez un routeur avec des contrôles parentaux intégrés. Cela vous permet de restreindre l’accès à certains sites web, de programmer des horaires d’accès à internet et de filtrer le contenu afin de créer un environnement en ligne sûr pour vos enfants.

Pare-feu : Un pare-feu agit comme une barrière entre votre réseau domestique et internet, en filtrant le trafic entrant et sortant et en bloquant les menaces potentielles. La plupart des routeurs disposent de pare-feux intégrés, mais certains offrent des fonctionnalités plus avancées pour une sécurité renforcée.