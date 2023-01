Si TikTok, Instagram et Facebook étaient des établissements publics, la plupart des parents ne laisseraient pas leurs enfants s’y rendre seuls. La majorité des plateformes de réseaux sociaux exigent que leurs utilisateurs aient plus de 13 ans (en raison des lois interdisant aux entreprises de collecter des données relatives aux enfants). Dans cette enquête menée par ExpressVPN, nous avons interrogé des enfants âgés d’à peine 4 ans qui fréquentent chaque jour les réseaux sociaux.

Pour mieux comprendre comment les enfants utilisent les réseaux sociaux et quels dangers auxquels ils s’exposent, ExpressVPN a interrogé plus de 2000 enfants âgés de 4 à 13 ans aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que leurs parents ou tuteurs (plus de 2000 adultes).

[Assurez-vous que toute votre famille soit protégé en ligne. Téléchargez un VPN]

Ce panel donne un aperçu de la fréquentation des sites de réseaux sociaux par les enfants, des dangers potentiels auxquels ils s’exposent et de la manière dont les parents gèrent les situations résultant de l’utilisation de ces plateformes en ligne.

Nous vous présentons ci-dessous quelques-unes de nos conclusions, ainsi que des conseils sur la façon dont les parents peuvent apprendre à leurs enfants comment se protéger sur internet.

Certains enfants de 4 ans passent 21 minutes par jour sur les réseaux sociaux

Alors qu’un quart des parents interrogés autorisent leurs enfants de 4 à 13 ans à créer des comptes sur les réseaux sociaux (29 % aux États-Unis et 21 % au Royaume-Uni), plus de la moitié des enfants déclarent qu’ils y ont effectivement accès.

Les enfants américains (63 %) qui utilisent les réseaux sociaux sont nettement plus nombreux que les enfants britanniques (53 %). Tous ces enfants passent en moyenne 28 minutes par jour sur les réseaux sociaux.

Plus les enfants grandissent, plus ils passent de temps sur les réseaux sociaux. Si le fait que des enfants américains et britanniques âgés de 13 ans passent en moyenne 45 minutes par jour sur ces plateformes ne surprend personne, les enfants de 4 ans y passent en moyenne 21 minutes par jour.

Les parents sont-ils soucieux des activités de leurs enfants sur internet ? Pratiquement aucun parent ne nous a déclaré qu’il ne surveillait pas du tout l’activité de ses enfants en ligne pendant une année. Bien que certains le fassent plus fréquemment que d’autres, 54 % déclarent qu’ils surveillent l’activité de leurs enfants sur internet tous les jours ou plus d’une fois par jour.

Leurs méthodes consistent généralement à vérifier les téléphones et les tablettes des enfants, à en limiter l’accès, à les surveiller lorsqu’ils sont en ligne ou à utiliser des logiciels et des applications de contrôle parental.

En ce qui concerne les activités que les parents autorisent en ligne, 87 % disent laisser leurs enfants regarder des vidéos sur des sites tels que YouTube et Netflix. Plus de 80 % laissent leurs enfants jouer à des jeux vidéo, tandis que 28 % ne voient pas d’inconvénient si leurs enfants lisent des articles sur internet.

Étant donné que peu de parents autorisent leurs enfants à ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux, on peut supposer que plusieurs enfants le font à l’insu de leurs parents ou sans surveillance en accédant à ces plateformes alors qu’ils ont été autorisés à utiliser internet librement.

Les dangers auxquels les enfants sont exposés en ligne

Les parents sont souvent inquiets pour leurs enfants, mais à l’ère des réseaux sociaux, ils sont confrontés à une situation de vulnérabilité inédite. La plupart des parents connaissent les dangers potentiels des réseaux sociaux : la cyberintimidation, l’atteinte à la vie privée, la dépression consécutive à la comparaison avec les autres et, plus inquiétant encore, les cyberprédateurs.

Lorsque nous avons demandé aux parents ce qu’ils considéraient comme une menace en ligne, 59 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles craignaient surtout que leurs enfants soient victimes de harcèlement. Viennent ensuite la crainte que les enfants soient victimes d’un cyberprédateur, la peur qu’ils tombent sur des contenus choquants en ligne et le cyberharcèlement.

Mais qu’est-ce que les enfants ressentent réellement et de quoi ont-ils peur ? La plus grande inquiétude des enfants interrogés est de rencontrer quelqu’un de grossier ou de vulgaire en ligne (34 %), suivie par les vidéos effrayantes, puis les images choquantes.

Pour confirmer les craintes des parents, 22 % des enfants admettent avoir été victimes de cyberintimidation. Malheureusement, 17 % des enfants interrogés ont été contactés par des inconnus qui leur ont demandé quelle école ils fréquentaient, et 14 % ont déclaré qu’on leur avait demandé où ils habitaient.

Parmi les plateformes sur lesquelles les enfants disent vivre ces situations inquiétantes le plus souvent, citons les suivantes :

Aux États-Unis

YouTube (43 %)

Facebook (35 %)

TikTok (28 %)

Roblox (27 %)

Instagram (26 %)

Au Royaume-Uni

Roblox (34 %)

YouTube (34 %)

TikTok (25 %)

Fortnite (21 %)

Facebook (16 %)

Les enfants ressentent le besoin de mentir lorsqu’ils sont sur les réseaux sociaux

Les sites de réseaux sociaux étant interdits aux moins de 13 ans, certains des enfants interrogés (24 %) ont admis avoir menti à propos de leur âge sur internet.

Environ 1 enfant sur 6 déclare avoir menti sur son adresse, sa localisation, sur ce qu’il faisait quand on lui demandait et sur son apparence en ligne.

Bien que nous ne leur ayons pas demandé les raisons de mentir, le fait que certains enfants mentent au sujet de leur adresse, leurs activités et leur apparence sur les réseaux sociaux implique qu’ils ressentent le besoin de se protéger (probablement des inconnus). On peut également en déduire qu’ils essaient de se conformer à des normes sociales ou à la pression que les réseaux sociaux exercent sur eux, ce qui pourrait en fin de compte nuire à leur santé mentale.

L’utilisation des réseaux sociaux par les enfants ne faisant qu’augmenter à mesure qu’ils se connectent à internet de plus en plus, la nécessité d’éduquer les enfants à la sécurité sur les réseaux sociaux n’a jamais été aussi importante.

Les enfants apprennent à se protéger en ligne grâce aux parents, à l’école et à d’autres enfants

Interrogés à ce sujet, 76 % des parents reconnaissent qu’ils sont les premiers responsables de l’éducation des enfants et les garants de leur sécurité sur les réseaux sociaux. Cette idée a été confirmée par les enfants interrogés, puisque plus de 84 % d’entre eux ont affirmé que leurs parents et tuteurs les avaient sensibilisés à la sécurité sur internet.

Alors qu’un petit nombre de parents seulement pensent que les écoles (8 %) et les réseaux sociaux (5 %) doivent être les principaux responsables de la sensibilisation des enfants aux dangers d’internet, près de la moitié des enfants (57 % au Royaume-Uni et 40 % aux États-Unis) déclarent avoir été initiés à ce sujet à l’école, tandis que 17 % disent qu’ils ont appris cela avec leurs amis.

Cinq conseils pour assurer la sécurité des enfants en ligne

Les enfants et les adolescents passent plus de temps devant les écrans. Non seulement la plupart des écoles encouragent l’apprentissage en ligne pour les travaux scolaires (surtout après la pandémie de Covid-19), mais internet est devenu un excellent moyen qui aide les enfants à rester en contact avec leurs amis et leurs familles.

La présence des enfants sur internet et les plateformes de réseaux sociaux étant inévitable, voici les précautions à prendre pour garantir leur sécurité :

1. Installez des programmes de contrôle parental

La mise en place d’un système de contrôle parental dans les différents appareils et applications peut contribuer à limiter le temps passé devant un écran par votre enfant, ainsi qu’à surveiller ce à quoi il est exposé pendant sa connexion.

En utilisant des programmes de contrôle parental, vous pouvez :

Gérer le contenu auquel chaque membre de votre famille a accès

Filtrer des contenus spécifiques et bloquer les applications qui présentent des images, des vidéos ou des textes inappropriés

Déterminer l’heure où votre enfant peut accéder à internet

Définir une limite de temps pour la navigation en ligne (temps d’écran)

Installez des programmes de contrôle parental dans toutes les plateformes auxquelles votre enfant peut avoir accès, notamment :

Les consoles de jeu

Les applications et les services/jeux en ligne

Les moteurs de recherche, tels que Google et Yahoo, etc.

L’ADSL et le Wi-Fi



2. Favorisez une communication ouverte avec les enfants

Faites en sorte que vos enfants se sentent suffisamment rassurés pour partager n’importe quelle discussion avec vous. La franchise est essentielle pour que votre enfant vous fasse confiance et partage tout ce qu’il trouve inapproprié en ligne, y compris s’il est victime de cyberintimidation.

Si vous avez du mal à convaincre votre enfant de se confier à vous, voici quelques conseils à suivre :

Demandez-leur d’utiliser une feuille pour s’exprimer et de la placer dans un bocal. Vous pourrez la lire plus tard discrètement pour ne pas les offenser.

Demandez à vos enfants de vous envoyer un SMS ou un e-mail pour vous signaler tout événement inhabituel qu’ils rencontrent en ligne.

Faites savoir à vos enfants qu’ils peuvent contacter Childhelp USA ou ChildLine UK s’ils veulent discuter avec une personne en dehors de la famille. Expliquez-leur que ce service leur fournit un accompagnement et des conseils pratiques.

3. Rappelez à vos enfants d’éviter toute communication avec des inconnus



Il est important de rappeler à vos enfants d’éviter tout contact avec des inconnus. Faites-leur savoir qu’ils doivent se méfier de toute personne avec qui ils discutent en ligne. Ils ne doivent pas accepter tout le monde comme amis.

Expliquez-leur comment un internaute peut créer un faux profil et prétendre être quelqu’un qu’il n’est pas. Par exemple, il peut mentir sur son âge ou prétendre être un enfant ou un adolescent alors qu’il est en réalité un adulte.

Dites à vos enfants de faire attention à ce qu’ils partagent en ligne avec leurs amis, même ceux qu’ils pensent connaître. Demandez-leur de ne jamais indiquer quelle école ils fréquentent et où ils rencontrent leurs amis. C’est le genre d’informations que des cybercriminels peuvent utiliser pour les localiser.

Rappelez-leur les dangers des sites et des applications qui utilisent la messagerie directe et les conversations vidéo.

Demandez-leur de vous prévenir immédiatement si un inconnu les invite à se rencontrer. Rappelez-leur qu’il n’est pas prudent de fréquenter une personne connue sur internet.

4. N’oubliez pas la sécurité du nom d’utilisateur

Veillez à mettre en garde votre enfant contre l’utilisation d’un nom d’utilisateur public qui ressemble à son propre nom. Par exemple, si le nom de votre enfant est Sarah Louise Smith et qu’elle est née en 2013, son nom d’utilisateur sur les réseaux sociaux ou les applications de jeu ne devrait pas être SarahLouiseSmith13.

Les noms d’utilisateur qui contiennent des informations personnelles permettent aux cyberprédateurs de localiser les enfants. Encouragez vos enfants à être aussi créatifs que possible dans le choix des noms qu’ils utilisent en ligne.

5. Utilisez un VPN

Un VPN, ou réseau privé virtuel, redirige votre connexion internet vers un tunnel virtuel sécurisé. Cela signifie que l’utilisation d’un VPN assurera la sécurité de votre famille sur internet en chiffrant toutes leurs données personnelles. Un VPN préservera également votre confidentialité en attribuant à vos appareils une nouvelle adresse IP située dans une autre localisation.