Comment supprimer un compte Spotify

Spotify domine le marché du streaming musical, mais il existe de nombreuses alternatives qui pourraient mieux répondre à vos attentes, notamment en offrant des bibliothèques plus riches ou une qualité audio supérieure. Si vous songez à abandonner Spotify, il est essentiel de comprendre ce que cela implique réellement.

Même si vous annulez votre abonnement Premium ou cessez d’utiliser le service, Spotify continue de conserver des données sur votre activité. Cela inclut toutes les chansons que vous avez écoutées, celles que vous avez “aimées” et les moments précis de vos écoutes. De plus, Spotify collecte des données sur votre localisation approximative et analyse vos habitudes pour cibler ses publicités.

Que vous soyez inquiet de l’utilisation de vos données personnelles ou que vous soyez en désaccord avec certains contenus ou créateurs disponibles sur la plateforme, vous pourriez envisager de supprimer définitivement votre compte Spotify. Voici comment procéder.

Ce qu’il faut savoir avant de supprimer votre compte Spotify

Si vous êtes un utilisateur fidèle de Spotify, supprimer définitivement votre compte représente une décision importante qui mérite réflexion. Ce processus, bien qu’irréversible après la période de réactivation de sept jours, entraîne plusieurs conséquences. Voici ce que vous perdrez en supprimant votre compte Spotify :

Votre nom d’utilisateur Spotify : l a suppression de votre compte signifie que vous (ou quiconque) ne pourrez plus utiliser votre nom d’utilisateur actuel sur Spotify. Cependant, vous pourrez créer un nouveau compte avec la même adresse email.

l Votre bibliothèque Spotify : v ous n’aurez plus accès aux contenus que vous avez aimés et enregistrés sur Spotify, notamment vos playlists, chansons et podcasts préférés, artistes suivis et musique dans votre bibliothèque.

v Vos abonnés : s i vous êtes un artiste sur Spotify, supprimer votre compte supprimera également tous vos abonnés.

s Tout rabais étudiant : s i vous bénéficiez actuellement d’une réduction étudiante, vous ne pourrez pas en profiter à nouveau avant 12 mois après votre dernière inscription.

s Vos données personnelles : Spotify supprimera toutes les données associées à votre compte, y compris vos informations personnelles, bancaires et votre bibliothèque Spotify, de sa base de données.

Si vous passez à un autre service de streaming comme Apple Music, sachez également que Spotify ne propose aucun moyen officiel de transférer votre bibliothèque. Vous devrez utiliser des solutions tierces et accorder à ces services un accès à votre compte Spotify, ce qui peut soulever des préoccupations en matière de confidentialité. Rappelez-vous que votre compte Spotify contient par ailleurs vos informations personnelles et bancaires.

Si vous souhaitez simplement arrêter de payer pour Spotify, envisagez d’utiliser la version gratuite du service. Votre bibliothèque Spotify restera intacte et vous pourrez écouter de la musique en mode aléatoire, avec des publicités. De plus, vous pourrez vous réabonner à tout moment.

Comment annuler un abonnement Spotify Premium

Si vous êtes abonné à Spotify Premium, vous devez annuler votre abonnement avant de pouvoir supprimer votre compte Spotify. Suivez ces étapes pour annuler votre abonnement Spotify Premium :

Depuis votre téléphone ou ordinateur, rendez-vous sur votre page de compte Spotify via votre navigateur . Faites défiler jusqu’à Votre abonnement et cliquez sur Changer d’abonnement . Faites défiler la page Abonnements disponibles jusqu’à l’option Spotify Free . Cliquez sur Annuler Premium . À l’écran suivant, sélectionnez Continuer pour annuler . Sur la page finale, cliquez sur Oui, annuler .

Spotify ne rembourse pas les abonnements Premium partiellement utilisés ou non utilisés. Votre abonnement Premium restera actif jusqu’à la fin de la période d’abonnement. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous pourrez continuer à supprimer votre compte Spotify.

Comment supprimer votre compte Spotify

Vous avez décidé de supprimer votre compte Spotify et votre abonnement Premium a expiré. Voici comment supprimer définitivement votre compte Spotify :

Depuis votre téléphone ou ordinateur, rendez-vous sur votre page de compte Spotify via votre navigateur .

2. Cliquez sur Assistance en haut de la page.

3. Parmi les différentes options d’aide, cliquez sur Gérer votre compte.

4. Cliquez sur l’onglet Paramètres du compte.

5. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Fermer votre compte.

6. Sur la page Fermer votre compte, faites défiler jusqu’à la section « Vous n’avez pas Premium ? » et cliquez sur Fermer votre compte.

7. Spotify vous guidera ensuite à travers un processus en cinq étapes pour supprimer votre compte. Vous devrez confirmer les informations du compte que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur les différents écrans jusqu’à arriver à la page « Vérifiez votre email pour fermer le compte ».

8. Vérifiez votre boîte email et trouvez le message envoyé par Spotify. Cliquez sur le bouton vert « FERMER MON COMPTE ».

Et voilà ! Vous avez supprimé votre compte Spotify. Vous disposerez d’un délai de sept jours pour réactiver votre compte. Une fois ce délai écoulé, il ne sera plus possible de récupérer votre compte.

