Kyllä! ExpressVPN on saatavana monille laitteille, kuten tietokoneille, älypuhelimille ja älytelevisioille. Viisi laitetta voi muodostaa yhteyden ExpressVPN:ään samanaikaisesti yhden liittymän avulla. Jos asennat ExpressVPN:n Wi-Fi-reitittimeen, jokainen siihen reitittimeen liitetty laite on suojattu riippumatta siitä, kuinka monta niitä on.