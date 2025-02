Cómo ver el Tour de Flandes online

¿Quiere ver en vivo el Tour de Flandes? Puede ver la carrera -parte de las Clásicas de Flandes, junto con carreras como la Dwars door Vlaanderen y la Gent-Wevelgem en sólo unos pasos con ExpressVPN:

Suscríbase a ExpressVPN. Conéctese a una ubicación de servidor que coincida con la emisora que desea ver. Por ejemplo, los aficionados australianos al ciclismo pueden conectarse a un servidor en Australia para seguir la retransmisión en SBS. Conéctese a su plataforma de streaming preferida, como SBS ¡Sintonice y disfrute!

¿Lo está viendo en un computadora? Para disfrutar de la mejor experiencia de streaming, utilice la extensión de navegador ExpressVPN para Chrome, Firefox o Edge.

¿Puedo utilizar una VPN para ver en vivo el Tour de Flandes desde otro país?

Algunos usuarios ven el Tour de Flandes conectándose a un servidor VPN en un país que no es el suyo, pero hacerlo puede violar los derechos de autor o los Términos de uso del servicio de streaming. ExpressVPN es una herramienta de privacidad y seguridad, y utilizarla para eludir los derechos de autor va en contra de nuestros Términos de servicio. No podemos ver ni controlar lo que usted hace mientras está conectado a nuestra VPN, por lo que usted es responsable de asegurarse de que su uso cumple todos los términos y leyes pertinentes

¿Debo utilizar una VPN gratuita para ver eventos de ciclismo?

En lugar de utilizar una VPN gratuita para ver eventos de ciclismo, incluido el Tour de Flandes, los aficionados al deporte deberían utilizar ExpressVPN durante todo el año. ExpressVPN ofrece servidores de alta velocidad en 105 países y aplicaciones fáciles de usar para Windows, Mac, Android e iOS. Además, ExpressVPN está disponible en plataformas que otras compañías de VPN pueden no soportar, como Linux, Android TV, Amazon Fire TV y routers, además de extensiones de navegador para Chrome, Firefox y Edge.

La mejor VPN para ver el Tour de Flandes

ExpressVPN es la mejor VPN para ver el Tour de Flandes de forma segura. Con servidores de última generación de 10 Gbps en ubicaciones de todo el mundo, podrá disfrutar de todas las protecciones de privacidad de una VPN sin perderse ni un segundo de la acción. ExpressVPN cuenta con aplicaciones fáciles de usar para Windows, Mac, Android e iOS, por no mencionar una gama de formas de hacer streaming en su televisor de pantalla grande. Si necesita ayuda por el camino, ExpressVPN le ofrece soporte técnico por chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y una garantía de devolución del dinero a 30 días sin compromiso.

Cómo ver por streaming en una TV de pantalla grande

Dónde ver el Tour de Flandes gratis

Australia

SBS

Los australianos pueden seguir en vivo el Tour de Flandes, junto con las grandes vueltas y otras carreras clave, en SBS de forma gratuita. SBS es también la emisora exclusiva en abierto del Tour de Francia, el Tour de Francia Femenino, ¡y mucho más! Puede dirigirse al servicio de streaming SBS On Demand y ver la acción, así como repeticiones y momentos destacados.

Ver SBS con una VPN

Bélgica

RTBF

Los televidentes belgas pueden seguir el Tour de Flandes en vivo a través de la RTBF (comentarios en francés), que también transmite por streaming gratuitamente las carreras de Fórmula 1.

Ver RTBF online por streaming en vivo

Dónde de ver el Tour de Flandes en español

Eurosport España

Precio: 6,99€/mes

El Tour de Flandes se podrá ver a través de Eurosport en el canal Eurosport 1. Para ver la carrera de manera online, se puede descargar la app de Eurosport. Esta app está disponible en España, por lo que es necesario conectarse a una ubicación de servidor en España.

ExpressVPN es un servicio VPN que no debe utilizarse como medio para eludir los derechos de autor. Por favor, lea las Condiciones de Servicio de ExpressVPN y las Condiciones de Uso de su proveedor de contenidos para más detalles.