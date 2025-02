En 2022, el ala de Leinster, Josh van der Flier, fue nombrado Jugador Europeo de Rugby del Año. Aquí están los nominados para el Jugador del Año de la EPCR 2023:

Grégory Alldritt (Stade Rochelais)

Gavin Coombes (Munster Rugby)

Caelan Doris (Leinster Rugby)

Elliot Daly (Saracens)

Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Eben Etzebeth (Cell C Sharks)

Jaden Hendrikse (Cell C Sharks)

Siya Kolisi (Cell C Sharks)

Makazole Mapimpi (Cell C Sharks)

Julien Marchand (Stade Toulousain)

Emmanuel Meafou (Stade Toulousain)

Jamie Osborne (Leinster Rugby)

Garry Ringrose (Leinster Rugby)

Justin Tipuric (Ospreys)

Josh Van Der Flier (Leinster Rugby)