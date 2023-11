LeBron James, Anthony Davis y el equipo de Los Ángeles Lakers llegan a la temporada 2023-24 de la NBA dispuestos a hacer historia. El equipo morado y amarillo busca su 18º campeonato, récord de la NBA, una hazaña que rompería un empate con los rivales Boston Celtics. Este podría ser la última “aventura” para James, el máximo anotador de todos los tiempos de la liga, que cumplirá 39 años el 30 de diciembre. Si este año es realmente la gira de despedida de “El Rey” ¿podrá el cuádruple MVP poner fin a su carrera con otro anillo?

James y los Lakers abren la temporada contra Nikola Jokić y los Denver Nuggets el martes 24 de octubre. Pero incluso si no puede asistir en persona al Crypto.com Arena esta temporada, en ExpressVPN te explicamos cómo ver todos los partidos de Los Ángeles Lakers por streaming seguro durante la temporada 2023-24.

Entrenador Darvin Ham Arena/Estadio Crypto.com Arena Jugadores estrella LeBron James, Anthony Davis Campeonatos 17 (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020)

¿Puedo utilizar una VPN para ver los partidos de los Lakers desde otro país?

Si bien es posible ver partidos de Los Angeles Lakers conectándose a un servidor VPN ubicado en un país que no sea el suyo, hacerlo puede infringir los derechos de autor o Condiciones de uso de su servicio de streaming y los Términos de Servicio de ExpressVPN. ExpressVPN es una herramienta de seguridad y privacidad diseñada para que nadie pueda ver o controlar lo que usted hace cuando está conectado a nuestro servicio VPN, ni siquiera nosotros. Por lo tanto, usted es responsable de verificar que su uso cumple con todos los términos y leyes aplicables.

Cómo ver Los Angeles Lakers por streaming con League Pass

Si quiere ver los partidos más importantes de la NBA, no hay mejor opción que NBA League Pass. Podrá disfrutar de los partidos de Los Angeles Lakers sin apagones utilizando la versión internacional del servicio, que incluye una prueba gratuita de siete días.

NBA League Pass

Precio: Variable

¿Quiere disfrutar de los partidos de los Lakers con la privacidad y seguridad de una VPN? NBA League Pass es su mejor opción, aunque tenga en cuenta que el precio de League Pass varía en función del país. Por ejemplo, los aficionados al baloncesto de la India tienen que pagar aproximadamente 2000 INR (24 USD) por toda la temporada. Los televidentes que vivan en Estados Unidos pueden adquirir el League Pass Premium por 150 USD para toda la temporada; hay otros paquetes disponibles, incluido uno para quienes sólo quieran ver a un equipo concreto. En el sitio oficial de la NBA figura la lista completa de los países que ofrecen League Pass.

Restricciones de partidos de la NBA: International League Pass vs. U.S. League Pass

¿Cuál es la diferencia entre ver NBA League Pass en Alemania, Australia, Canadá o EE.UU.? League Pass está disponible tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Sin embargo, hay diferencias clave que todo aficionado debe conocer.

El League Pass de EE.UU. ofrece partidos en directo y repeticiones de partidos completos de todos los equipos. Sin embargo, se aplican ciertas restricciones. Cuando un equipo está jugando, ese partido estará “apagado” en el U.S. League Pass para el mercado local del equipo. Los partidos retransmitidos a nivel nacional por ESPN, ABC, TNT y NBA TV, es decir, la mayor parte de los playoffs, también estarán bloqueados. (Todos los partidos que no se retransmitan estarán disponibles tres días después de su emisión. Si ha comprado el paquete 3-Game Choice, los partidos retransmitidos a nivel nacional estarán disponibles para su compra tres horas después de su emisión. Los partidos retransmitidos localmente estarán disponibles para su compra tres días después de su emisión).

Las restricciones han establecido para proteger la audiencia de las emisoras locales y, al mismo tiempo, preservar la capacidad de los usuarios para ver partidos fuera del mercado. Si está haciendo streaming desde un país que no sea Estados Unidos o Canadá, todos los partidos estarán “fuera de mercado”, lo que significa que no tendrá que preocuparse por las restricciones.

Cómo cancelar el NBA League Pass

Si cree que no le está sacando partido a su suscripción, cancelarla no es un proceso arduo. Hay una guía muy completa sobre cómo cancelarla. También debe tener en cuenta que el servicio se renueva automáticamente cada mes -si tiene una suscripción mensual- o antes de la temporada si ha adquirido una suscripción anual. También es posible no renovar el abono automáticamente, y recibirá una notificación por correo electrónico antes de que se lo renueven por una temporada completa

Dónde ver a Los Lakers online gratis

Existe una cierta cantidad de servicios de cable cortado disponibles que deberían cubrir sus necesidades de NBA. Pueden ser un poco más costosos, pero la mayoría ofrecen pruebas gratis, para que tenga todas las oportunidades posibles de ver si valen la pena para usted.

YouTube TV

Precio: 73 USD/mes en adelante

Canales: ABC, ESPN, NBA TV, TNT

País: EE. UU.

YouTube TV ofrece a los ciudadanos americanos una variedad de canales con los partidos de los Lakers, y la suscripción cuesta 73 USD/mes. Es posible que deba introducir un código postal de los EE. UU. (como 10022, 48104, etc.), pero aceptan una amplia gama de opciones de pago. Si no le agrada mucho la idea de suscribirse a YouTube TV, use la prueba gratis.

Nota: Es posible que deba proporcionar una tarjeta de crédito/débito válidas para suscribirse a YouTube TV. Puede suscribirse a YouTube TV via Google Play incluso si no cuenta con una tarjeta de crédito/débito de los EE. UU.

Fubo

Precio: 75 USD/mes en adelante (paquete básico, el precio aumenta si se quieren ver partidos adicionales de la NBA)

Canales: ABC, ESPN, NBA TV (complemento Sports Plus)

País: EE. UU.

Aunque Fubo ofrece una prueba gratis a siete días, no tiene los canales de Turnar (incluyendo TBS y TNT), al menos hasta septiembre de 2023. Sin embargo, los aficionados de los EE. UU. pueden ver los partidos de los Lakers mediante Fubo si compran los complementos Max y Bleacher Report Sports para Max, cada uno de los cuales cuesta 10 USD/mes.

Nota: Necesitará una tarjeta de crédito/débito para suscribirse. La dirección de facturación usada puede determinar qué canales locales están disponibles, y es posible que no pueda cambiar de ubicación.

Cómo ver Fubo por streaming

DirecTV Stream

Precio: 65 USD/mes en adelante

Canales: ABC, ESPN, NBA TV (plan Choice en adelante), TBS, TNT

País: EE. UU.

DirecTV Stream suele ser la versión más costosa, especialmente si quiere ver NBA TV, pero es una gran opción para los fanáticos de la NBA que quieran ver los partidos de los Lakers por streaming si prefiere un servicio de “cable cortado” en vez de una app de streaming adicional. El paquete más barato de DirecTV cuesta 65 USD/mes (antes de saltar a su precio normal de 75 USD/mes después de tres meses) y el servicio ofrece una prueba gratis a 5 días.

Ver los streams de DirecTV con una VPN

Dónde ver los partidos de Los Lakers por streaming

ESPN+

Precio: 10 USD/mes

País: EE. UU.

ESPN+ ofrece partidos de la NBA en simulcast, transmitidos en ABC y ESPN durante la temporada 2023 – 2024. Tenga presente que una suscripción válida de TV, ya sea con una compañía de cable tradicional o un servicio de “cable cortado” como YouTube TV suele ser necesaria para ver los streams en ESPN+.

Ver ESPN con una VPN

Hulu+Live TV

Precio: 70 USD/mes

Canales: ABC, ESPN, TBS, TNT

País: EE. UU.

Hulu no ofrece una prueba gratis, pero sí tiene un paquete de TV en vivo para los aficionados estadounidenses que incluye los canales principales para streaming seguro de la NBA, así como también muchos canales deportivos nacionales. No hay pruebas gratis disponibles.

Sling TV

Precio: Variable

Canales: ABC, ESPN, NBA TV (Sports Extra) TBS, TNT

País: EE. UU.

Sling TV les ofrece a los televidentes de los EE. UU. acceso a la mayoría de los canales que transmiten los partidos de la NBA, y ABC también está disponible en mercados selectos. Tenga presente que Sling ya no ofrece pruebas gratis.

Cómo hacer streaming con Sling

Los Angeles Lakers en la temporada 2023 – 2024

La buena noticia para los Lakers de Los Ángeles es que todavía están en una ventana de contención, especialmente con lo “pesada” que se ha vuelto la NBA en los últimos años. Por desgracia, los Lakers sólo llegarán hasta donde puedan llevarlos LeBron James (que cumplirá 39 años en diciembre) y Anthony Davis (que no jugó más de 62 partidos de temporada regular en sus primeros cuatro años con los Lakers), y ninguno de los dos ha impresionado últimamente cuanto a durabilidad. James se perdió 37 partidos el año pasado y se rompió un tendón del pie a mitad de temporada.

Sin embargo, ambos jugaron al nivel del All-Star cuando estuvieron sanos, con Davis promediando 25,9 puntos y 12,5 rebotes. James fue el líder con 28,9 puntos, 8,3 rebotes y 6,8 asistencias por noche, ayudando a los Lakers a alcanzar las Finales de la Conferencia Oeste. Los Lakers son claramente capaces de hacer una profunda carrera de postemporada si ambos están sanos. Si no, hay que prepararse para ver a D’Angelo Russell, el ex número 2 que se unió a los Lakers en un intercambio a mitad de temporada con los Timberwolves el año pasado, ser el principal anotador en una competitiva Conferencia Oeste.

Posición Jugador G D’Angelo Russell G Austin Reaves F LeBron James F Jarred Vanderbilt C Anthony Davis

Calendario Los Lakers 2023 – 2024

Los aficionados al baloncesto podrán ver a LeBron James y a los Lakers en los partidos transmitidos en señal abierta durante la temporada 2023-24 Podrá ver el calendario nacional completo a continuación, ¡y recuerde que todos los partidos están disponibles para ver por streaming en la versión internacional del NBA League Pass! Dele un vistazo a la página web oficial de los Lakers para ver el calendario completo.

Octubre

Partido Fecha y hora Canal Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers Martes 24 de octubre, 7:30 p. m. ET / 12:30 a. m. BST TNT Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns Jueves 26 de octubre, 10 p. m. ET / 3 a. m. GMT TNT Los Angeles Lakers vs. Orlando Magic Lunes 30 de octubre, 10:30 p. m. ET / 3:30 a. m. GMT NBA TV

Noviembre

Partido Fecha y hora Canal Los Angeles Lakers vs. Los Angeles Clippers Miércoles 1 de noviembre, 10 p. m. ET / 3 a. m. GMT ESPN, ESPN+ Miami Heat vs. Los Angeles Lakers Lunes 6 de noviembre, 7:30 p. m. ET / 12:30 a. m. GMT NBA TV Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers (In-Season Tournament, West Group A) Viernes 10 de noviembre, 10 p. m. ET / 3 a. m. GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Sacramento Kings Miércoles 15 de noviembre, 10 p. m. ET / 3 a. m. GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz (In-Season Tournament, West Group A) Jueves 21 de noviembre, 10 p. m. ET / 3 a. m. GMT TNT Philadelphia 76ers vs. Los Angeles Lakers Lunes 27 de noviembre, 7:30 p. m. ET / 12 a.m. GMT NBA TV Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons Miércoles 29 de noviembre, 7 p. m. ET / 12 a.m. GMT NBA TV

Diciembre

Partido Fecha y hora Canal Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers Martes 12 de diciembre, 7:30 p. m. ET / 12:30 a. m. GM TNT San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers Miércoles 13 de diciembre, 8 p. m. ET / 1:00 a. m. GMT NBA TV San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers Viernes 15 de diciembre, 7:30 p. m. ET / 12:30 a. m. GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics Lunes 25 de diciembre, 5 p. m. ET / 10 p.m. GMT ABC, ESPN, ESPN+

Enero

Partido Fecha y hora Canal Los Angeles Lakers vs. Miami Heat Miércoles 3 de enero, 10 p. m. ET / 3 a. m. GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies Viernes 5 de enero, 10 p. m. ET / 3 a. m. GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns Jueves 11 de enero, 10 p. m. ET / 3 a. m. GMT TNT Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder Lunes 15 de enero, 10:30 p. m. ET / 3:30 a. m. GMT NBA TV Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks Miércoles 17 de enero, 10 p. m. ET / 3 a. m. GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers Martes 23 de enero, 10 p. m. ET / 3 a. m. GMT TNT Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers Sábado 27 de enero, 8:30 p. m. ET / 1:30 a.m. GMT ABC, ESPN+

Febrero

Partido Fecha y hora Canal Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers Martes 1 de febrero, 7:30 p. m. ET / 12:30 a. m. GMT TNT New York Knicks vs. Los Angeles Lakers Sábado 3 de febrero, 8:30 p. m. ET / 1:30 a.m. GMT ABC, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets Martes 8 de febrero, 7:30 p. m. ET / 3 a. m. GMT TNT Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans Viernes 9 de febrero, 10:30 p. m. ET / 3:30 a. m. GMT NBA TV Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers Martes 22 de febrero, 7:30 p. m. ET / 3 a. m. GMT TNT Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers Domingo 25 de febrero, 3:30 p. m. ET / 8:30 p.m. GMT ABC, ESPN+ Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers Miércoles 28 de febrero, 10 p. m. ET / 3 a. m. GMT ESPN, ESPN+

Marzo

Partido Fecha y hora Canal Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets Sábado 2 de marzo, 8:30 p. m. ET / 1:30 a.m. GMT ABC, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder Lunes 4 de marzo, 10:30 p. m. ET / 3:30 a. m. GMT NBA TV Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks Viernes 8 de marzo, 10 p. m. ET / 3 a. m. GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves Domingo 10 de marzo, 9:30 p. m. ET / 2:30 a. m. GMT ESPN, ESPN+ Sacramento Kings vs. Los Angeles Lakers Miércoles 13 de marzo, 10 p. m. ET / 3 a. m. GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors Sábado 16 de marzo, 8:30 p. m. ET / 1:30 a.m. GMT ABC, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Philadelphia 76ers Viernes 22 de marzo, 10 p. m. ET / 3:30 a. m. GMT NBA TV Los Angeles Lakers vs. Indiana Pacers Domingo 24 de marzo, 9:30 p. m. ET / 3 a. m. GMT NBA TV Milwaukee Bucks vs. Los Angeles Lakers Martes 26 de marzo, 7:30 p. m. ET / 12:30 a. m. GMT TNT

Abril

Partido Fecha y hora Canal Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves Domingo 7 de abril, 10 p. m. ET / 3 a. m. BST NBA TV Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors Martes 9 de abril, 10 p. m. ET / 3 a. m. BST TNT Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers Viernes 12 de abril, 8 p. m. ET / 1:00 a. m. BST NBA TV

Probabilidades de Los Lakers en la NBA

Will LeBron James and the Los Angeles Lakers win another title? Here are the latest 2024 NBA Finals odds according to the FanDuel Sportsbook.

Equipo Probabilidades Milwaukee Bucks +350 Boston Celtics +500 Phoenix Suns +550 Denver Nuggets +650 Los Angeles Lakers +1200 Golden State Warriors +1700 Cleveland Cavaliers +1800 Memphis Grizzlies +2000 Los Angeles Clippers +2100 Philadelphia 76ers +2000 Miami Heat +2500 Dallas Mavericks +2500

