Prepárese para disfrutar una nueva edición del Abierto de Estados Unidos. Matt Fitzpatrick está dispuesto a defender su título cuando comience el U.S. Open este jueves 15 de junio desde Los Ángeles Country Club en California. En esta edición participan el español Jon Rham, campeón del torneo en 2021, Alejandro del Rey y Sergio García, que logró clasificarse en el último minuto.

El U.S. Open es uno de los cuatro grandes torneos del golf y ha dejado momentos inolvidables, incluido el rally de Arnold Palmer en 1960 y la victoria por muerte súbita de Tiger Woods en 2008 sobre Rocco Mediate. Respecto a Woods, el ganador de 15 majors no participará en el US Open mientras se recupera de varias lesiones. El U.S. Open de este año marca el primer major desde que el PGA Tour anunció a principios de junio que tenía intención de fusionarse con el torneo LIV Golf.

Descubra cómo ver online el US Open 2023 de golf, con seguridad y privacidad, usando ExpressVPN.



Fecha 15–18 de junio Ubicación Los Angeles Country Club, Los Angeles, California, U.S. Precio USD 17,5 millones Origen 1895

Cómo ver el U.S. Open 2023 online

Si quiere ver el U.S. Open 2023 en español o utilizando las versiones de prueba gratuitas de algunas plataformas de streaming, le recomendamos hacerlo con privacidad y desde una ubicación de servidor segura. Aquí le contamos como ver todo el golf con seguridad utilizando una VPN.

Instale ExpressVPN. Conéctese a una ubicación segura en España, o en el servidor que desee utilizar. Suscríbase a la plataforma de streaming o regístrese para ver todos los torneos del U.S. Open 2023 ¡Hoyo!

Nota: Recuerde que para utilizar ciertas plataformas puede necesitar una tarjeta de crédito o débito válida en Estados Unidos o Europa.

¿Quiere ver el golf en pantalla grande? Descubra cómo ver todo el golf en su TV con ExpressVPN.

Dónde ver el U.S. Open de Golf 2023 online

Movistar Plus

Precio: paquete Deportes 19€/mes

Canal: Movistar Plus

Movistar Plus tiene el canal Movistar Golf donde se incluyen los torneos Ryder Cup, Masters de Augusta, US Open, PGA Championship, PGA Tour, entre otros. Es el canal que emitirá en español el U.S. Open de Golf 2023, en vivo y en directo. Puede consultar aquí toda la programación y disfrutar del reportaje sobre Jon Rahm que se emitirá el jueves 15 de junio a las 11:27h (hora española), entre otros programas exclusivos de Movistar Plus.

Sky Sports

Precio: a partir de 22 GBP/mes

Canal: Sky Sports Golf

Si reside en Reino Unido y quiere ver el U.S. Open, Sky Sports es la mejor apuesta para ver el torneo por streaming. Sin embargo, necesitará un equipamiento especial y un código postal válido, así como una tarjeta de crédito o débito de Reino Unido o Irlanda.

Si está de viaje y ya tiene una suscripción a Sky, puede acceder con Sky Go usando una VPN.

Para ver el U.S. Open en Sky Go:

Instale ExpressVPN. Conéctese a una ubicación segura en Reino Unido, o en el servidor que desee utilizar. Suscríbase a la plataforma de streaming o regístrese para ver todos los torneos del U.S. Open 2023 ¡A disfrutar!

Descubra cómo ver Sky Go con ExpressVPN

YouTube TV con prueba gratis

Precio: a partir de 73 USD/mes

YouTube TV incluye todos los canales que necesita para ver el U.S. Open en vivo por streaming, incluso la final del 18 de junio. Hay una prueba de 5 días gratis disponible.

Cómo ver YouTube con ExpressVPN

DirecTV Stream con prueba gratis

Precio: a partir de 75 USD/mes

DirecTV Stream es una plataforma popular para aficionados al deporte, y ofrece USA y NBC para los seguidores del golf que quieren ver el U.S. Open. Tiene disponible un periodo de prueba de cinco días. Recuerde que puede necesitar un código postal (ZIP) de Estados Unidos (como el 90210, 10022) y una tarjeta de crédito o débito válida en Estados Unidos para suscribirse a DirecTV Stream.

Ver DirecTV online

¿Dónde y cuándo es el U.S. Open 2023?

El U.S. Open 2023 tendrá lugar entre el 15 y 18 de junio en Los Ángeles Country Club, en Los Ángeles, California. Aunque Los Ángeles acogerá el U.S. Open por primera vez, este año marca la edición número 15 en que el evento a tenido lugar en California. Revise la página oficial para más información.

Probabilidades del U.S. Open

¿Quién ganará el U.S. Open? Aquí están las probabilidades, según el fan FanDuel Sportsbook.

Jugador Probabilidades Scottie Scheffler +750 Jon Rahm +850 Brooks Koepka +950 Rory McIlroy +1100 Patrick Cantlay +1700 Xander Schauffele +1700 Viktor Hovland +1900 Collin Morikawa +1900 Cameron Smith +2100 Jordan Spieth +2400 Max Homa +2900

¿Quién juega en el U.S. Open 2023?

El U.S. Open viene cargado de grandes jugadores, que ganaron en ediciones pasadas, como Matt Fitzpatrick, Dustin Johnson, y Bryson DeChambeau que están listos para jugar en Los Ángeles. Jon Rahm (The Masters) y Brooks Koepka (Torneo PGA), llegan al U.S. Open con victorias en los torneos importantes del año. Koepka tiene una oportunidad de convertirse en primer jugador, desde Jordan Spieth en 2015, en ganar dos majors consecutivos. Otros nombres notables que participan este año en el U.S. Open son Rory McIlroy, Scottie Scheffler, y Cam Smith.

Sin embargo, los fans del golf no verán a Tiger Woods, que se está recuperando de varias lesiones. El 15 veces ganador de los major, ya tiene tres victorias en el U.S. Open (2000, 2002, 2008) pero no ha llegado al top 20 desde el 2010.

Campeones del U.S. Open de Golf

Brooks Koepka, Dustin Johnson, y Matt Fitzpatrick han ganado el U.S. Open en los últimos años. Aquí está la lista de los campeones del U.S. Open desde 2012.

Año Ganador 2012 Webb Simpson 2013 Justin Rose 2014 Martin Kaymer 2015 Jordan Spieth 2016 Dustin Johnson 2017 Brooks Koepka 2018 Brooks Koepka 2019 Gary Woodland 2020 Bryson DeChambeau 2021 Jon Rahm 2022 Matt Fitzpatrick

ExpressVPN es un servicio de VPN que no tiene el objetivo de utilizarse para evadir los derechos de copyright. Por favor, lea los Términos de Servicio de ExpressVPN y los Términos de Uso de su proveedor de contenidos para más información.