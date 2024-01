Dónde ver “The Couple Next Door” online en 2023

El emocionante drama de Channel 4 está en boca de todos. ¿No se lo quiere perder? Aquí está todo lo que necesita saber sobre The Couple Next Door, incluyendo dónde verlo.

¿Puedo usar una VPN para ver “The Couple Next Door” en otro país?

Aunque puede ver The Couple Next Door si se conecta a una ubicación de servidor VPN en un país distinto al suyo, tenga en cuenta que hacerlo podría infringir los términos de uso de su servicio de streaming y de ExpressVPN. ExpressVPN es una herramienta de seguridad y privacidad que no fue diseñada para evadir los derechos de autor. Por defecto, no podemos ver ni controlar lo que usted hace cuando está conectado a nuestro servicio de VPN, por lo que debemos insistir en que respete la industria del entretenimiento y siempre se adhiera a los términos de uso.

Dónde ver “The Couple Next Door” online en el Reino Unido

Channel 4

Precio: gratis

Prueba gratis: ninguna

Los espectadores del Reino Unido pueden ver The Couple Next Door directamente en la página web de Channel 4. Está disponible para disfrutarlo totalmente gratis, si no le importa ver anuncios, o bien, puede optar por la suscripción que viene con una prueba gratis de 14 días. Deberá registrarse para obtener una cuenta y proporcionar un código postal válido del Reino Unido (por ejemplo, LL32 8PR, NN3 2BZ). Los aficionados británicos que ven el programa con ExpressVPN, deben asegurarse de seleccionar una de las ubicaciones de servidores en el Reino Unido.

Sky Go

Precio: gratis con los paquetes de Sky TV

Prueba gratis: ninguna

Sky Go es un servicio de streaming bajo demanda de Sky TV. Para obtener acceso a Sky Go, primero debe adquirir un paquete de Sky TV. Los fans británicos que disfrutan The Couple Next Door usando ExpressVPN deben asegurarse de seleccionar una de las ubicaciones de servidores en el Reino Unido.

Dónde ver “The Couple Next Door” en Australia

BINGE

Precio: desde 10 AUD/mes

Prueba gratis: prueba gratuita de 14 días

¿Está en Australia? Disfrute de cada minuto de The Couple Next Door en el servicio de streaming BINGE. Los australianos que ven el programa con ExpressVPN deben asegurarse de seleccionar una de las ubicaciones de servidores australianas.

Foxtel Now

Precio: desde 25 AUD/mes

Prueba gratis: prueba gratuita de 10 días

El servicio de streaming Foxtel Now es una excelente opción para los australianos que buscan hacer streaming de The Couple Next Door. Los australianos que disfrutan con ExpressVPN deben asegurarse de seleccionar una ubicación de servidor australiana.

Dónde ver “The Couple Next Door” en España

Movistar Plus+

Precio: desde 57,90€ (plan Movistar Max)

Prueba gratis: prueba gratis de siete días

Los espectadores españoles que quieran disfrutar de The Couple Next Door ya pueden hacerlo, viendo los capítulos que se emiten semanalmente desde el 4 de diciembre. Los aficionados que usan ExpressVPN deben asegurarse de seleccionar una ubicación de servidor en España.

Cómo ver “The Couple Next Door” gratis

Los espectadores británicos pueden ver The Couple Next Door de forma gratuita en la página web de Channel 4. Sin embargo, tendrá que ver algunos anuncios y crear una cuenta para ver el programa por streaming. Los aficionados británicos que lo ven con ExpressVPN deben asegurarse de seleccionar una ubicación de servidor en el Reino Unido.

Haga streaming de “The Couple Next Door” en 3 sencillos pasos

Regístrese en ExpressVPN y su rápido servicio. Conéctese a cualquiera de las ubicaciones de servidores VPN disponibles en 105 países. Por ejemplo, si usted es un fan británico y quiere hacer streaming del programa, conéctese a una ubicación de servidor segura en el Reino Unido . ¡Comience a hacer streaming y disfrute!

Por qué necesita ExpressVPN para hacer streaming

Una VPN de primer nivel como ExpressVPN es la manera perfecta de hacer streaming de sus programas favoritos de manera segura. ExpressVPN no solo ofrece servidores de alta velocidad en 105 países de todo el mundo, optimizados para ofrecer el mejor streaming y seguridad, sino que con una VPN usted puede hacer streaming a través de sus dispositivos, incluso en sus smart oTV y videoconsolas.

Vea The Couple Next Door por streaming de forma segura con una VPN en hasta ocho conexiones simultáneas, lo que le permitirá ver episodios en casa, mientras viaja o incluso en el extranjero.

Características principales:

Servidores de alta velocidad en 105 países de todo el mundo, todos optimizados para ofrecer la mejor velocidad y seguridad.

Hasta 8 conexiones simultáneas.

Soporte técnico de 5 estrellas con servicio por chat en vivo las 24 horas al día, los 7 días de la semana.

Estricta política de privacidad : sin registros de actividad ni de conexión.

Página de soporte técnico integral, repleta de artículos sobre como resolver problemas usted mismo, tutoriales prácticos en video, y más.

La tecnología de servidores VPN más avanzada de la industria, TrustedServer, borra los datos en cada reinicio.

Nuestro innovador Threat Manager protege su teléfono contra malware y otras aplicaciones de rastreo sospechosas.

El protocolo Lightway de próxima generación ofrece mayores velocidades, seguridad y confiabilidad, especialmente en dispositivos móviles.

De qué trata “The Couple Next Door”

¿Listo para agregar un toque de sabor a sus maratones de streaming? The Couple Next Door promete todo el drama más apasionante. Ambientada en los modestos suburbios británicos, las vidas de dos parejas dan un giro cuando se “enredan sexualmente de una manera que cambiará sus vidas para siempre”. La serie está adaptada de la serie holandesa New Neighbours.

Fecha de estreno de “The Couple Next Door”

The Couple Next Door se estrenó el 27 de noviembre de 2023 en Channel 4 del Reino Unido. Se espera su estreno en Norteamérica en 2024 y en España ya está en Movistar Plus.

Elenco de “The Couple Next Door”

• Alfred Enoch como Pete

• Deidre Mullins como Lena

• Eleanor Tomlinson como Evie

• Hugh Dennis como Alan

• Ioanna Kimbook como Sophie

• Jessie De Gouw como Becka

• Joel Morries como Gary

• Kate Robbins como Jean

• Sam Heughan como Danny

Preguntas frecuentes sobre “The Couple Next Door”

¿En qué canal está “The Couple Next Door”?

The Couple Next Door se transmite por Channel 4 en Reino Unido y en Movistar Plus en España.

¿Hay streaming de “The Couple Next Door” en Netflix?

Sí, pero solo con el paquete Sky TV Netflix en el Reino Unido.

¿En qué se basa “The Couple Next Door”?

The Couple Next Door es la adaptación británica del programa holandés New Neighbours.

¿Dónde se filma “The Couple Next Door”?

The Couple Next Door se filmó en Leeds, Inglaterra. El rodaje también se realizó en Bélgica y Países Bajos.

EXPRESSVPN ES UN SERVICIO VPN QUE NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE EVASIÓN DE DERECHOS DE AUTOR. CONSULTE LOS TÉRMINOS DE SERVICIO DE EXPRESSVPN Y LOS TÉRMINOS DE USO DE SU PROVEEDOR DE CONTENIDOS PARA OBTENER MÁS DETALLES.