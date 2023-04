AVISO: El contenido incluye spoilers de la temporada 4 de Succession (hasta el episodio 3).

La cuarta temporada de la exitosa serie de HBO, Succession, está bien encaminada. Cuando su creador, Jesse Armstrong, dijo que sería la final, había muchas probabilidades de que por fin viéramos la sucesión en Succession. Después del ahora terriblemente famoso episodio 3, “La boda de Connor”, podemos asegurar definitivamente que alguien tendrá que dar un paso adelante y tomar el puesto de CEO de Waystar Royco.

Desde el primer episodio de Succession, la muerte del magnate de los medios, Logan Roy (Brian Cox) parecía inevitable. Sin embargo, poco a poco fuimos tomando aprecio al matón de los negocios de Logan a través de sus diferentes problemas de salud, de los que siempre parecía recuperarse. Hasta que el CEO de Waystar Royco finalmente falleció en su jet privado— que no se dirigía a la boda de su hijo mayor, sino a cerrar otro acuerdo. Su muerte fuera de la pantalla fue narrada en una hora de intensa e increíble maestría televisiva— sin preparación, sin ver caer al indestructible Logan Roy, tal cual sucede en la vida real: la muerte es una llamada de teléfono repentina. Por eso, “La boda de Connor” está ahora mismo en los primeros puestos del ranking de IMDb de los mejores episodios de la historia, con una puntuación perfecta, por encima de series como Juego de Tronos y Breaking Bad.

Quizá es un poco pronto, pero el show debe continuar. Esto nos lleva a la pregunta del billón de dólares: ¿qué va a pasar con Waystar Royco? Después de todos los acuerdos incumplidos y los engaños, los escándalos y peleas, ¿cuál de los hijos de Logan Roy, (ex)-amantes, empleados y contactos laborales, demostrarán estar a la altura para conseguir su puesto? Hemos evaluado a los principales rivales basándonos en sus personalidades, habilidades de liderazgo y su legado. ¿El ganador se lleva todo, o vamos directos a la caída?

Quién es quién en Succession

¿Quiere ver cómo se relaciona cada personaje con Logan Roy? Antes de comentar el ranking de quién tiene más posibilidades de hacerse con Waystar Royco, hagamos un repaso de todas las personas implicadas en esta lucha épica. Aquí puede ver un diagrama con los miembros de la familia y los contactos de negocios que han aparecido en Succession.

Todo sobre la temporada 4 de Succession

Connor Roy

Personalidad: Connor Roy (Alan Ruck) es el hijo mayor de Logan y el medio hermano de Kendall, Roman y Shiv. No está involucrado en el negocio, aunque a veces ha reclamado que debería estarlo. Connor vive en un rancho fuera del frenesí de Manhattan y, debido a la falta de reconocimiento de su familia, ha canalizado sus ambiciones en un intento de convertirse en el nuevo presidente de Estados Unidos.

Qué tiene a su favor: Es probablemente el menos tóxico y tiene la relación más honesta de la serie. Con la muerte de su padre, es posible que consiga algunos votos por lástima, lo que le animaría a seguir su candidatura a la presidencia. Ahora que el hombre que “nunca [le] quiso” ya no está, ¿le estará permitido reclamar su sitio en la mesa?

Por qué no será él: Parece que no. Tiene una personalidad demasiado periférica (sus hermanos tardaron 15 minutos en darse cuenta de que debían informarle de la muerte de su padre), el medio hermano seguirá probablemente al margen, esperando conseguir algo de dinero para su campaña y su amante (más o menos) esposa, Willa.

Stewy Hosseini

Personalidad: Stewie Hosseini (Arian Moayed) es el amigo carismático e inteligente de Kendall que maneja las altas finanzas y siempre piensa primero en sí mismo (basta acordarse de cuando engañó a Kendall para que le diera un puesto en el comité). Tampoco le tiembla la mano si debe dar alguna puñalada por la espalda de cuando en cuando para conseguir lo que quiere.

Por qué llegará a la cima: Stewie y su equipo de padre e hija formado por Sandy (Larry Pine) y Sandi Furness (Hope Davis) tienen tres puestos en el comité, lo que les puede ayudar a cambiar el voto por el próximo CEO, o cualquier otra decisión de negocios. Sandy quiere destruir el legado de Logan, así que Sandy sería una alternativa mucho mejor que los hermanos Roy.

Por qué caerá: Sus esfuerzos conjuntos por sacar más dinero del propietario de GoJo, Lukas Matsson (Aleksander Skarsgård) también podría hacer que el acuerdo saltara completamente por los aires.

Kendall Roy

Personalidad: Aunque seguramente no se da cuenta, Kendall Roy (Jeremy Strong) es arrogante y egoísta, con un ligero toque de humanidad. Se enfrenta a sus adicciones, tiene complejo de inferioridad y ha luchado por el puesto de CEO a pesar de que siempre le han hecho sentir que no es lo suficientemente bueno para tomar el rol de su padre.

Sus ventajas: Tiene instinto asesino y ha estado a punto de conseguir el puesto, superando la estrategia de su padre en varias ocasiones. Incluso en el día de su fallecimiento, lleva el duelo con una mentalidad de negocios.

Su talón de Aquiles: Bueno, mató a una persona.

Shiv Roy

Personalidad: Siobhan Roy (Sarah Snook) es una líder natural, pero tiene más experiencia en política. Como es la única hija, se siente ninguneada en todo lo relativo a la empresa. En busca del reconocimiento de su padre, ha dejado su carrera política y muestra actitudes tóxicas y de manipulación en su intento por llegar a lo alto.

Qué tiene para llegar al éxito: Su experiencia como portavoz es útil en la conferencia de prensa tras el fallecimiento de Logan y lee el comunicado de la familia. Este gesto le convirtió inmediatamente en la cara pública de Waystar Royco.

Qué le falta: Tacto. Este defecto ha hecho que Logan la relegue a un segundo plano varias veces en el pasado. Recientemente, parecía estar haciendo caer a sus hermanos, tomando decisiones impulsivas y precipitadas sobre los acuerdos con Pierce y GoJo. Por otro lado, está su marido distante, Tom Wambsgans (Matthew Macfayden): él podría ser un hombro donde llorar y un trampolín, pero también podría terminar por arrastrarla hasta el fondo (con él, dependiendo de los esqueletos en el armario).

Marcia Roy

Personalidad: Marcia Roy (Hiam Abbass) es un personaje secundario, con la energía de un papel principal. Se casó, tuvo su lugar en la familia y está (o estaba) siempre junto a Logan Roy, algo que no siempre sentó bien a sus hijos. Ella maneja las situaciones tras las bambalinas y tiende a guardarse todo, pero lo hace con una posición estratégica y despiadada que no debe subestimarse.

Cómo puede volver: Marcia tiene que volver de Europa y reclamar su gran herencia– después de todo, nunca firmó los papeles del divorcio. Su hijo Amir lidera una división europea de Waystar, pero la información incriminatoria que ambos tienen sobre Kendall (recordemos que ellos son de los pocos que conocen el asesinato del camarero), puede ayudar a la madre y al hijo a dar un paso en este negocio familiar.

O desparecer: Puede que Marcia solo quiera su dinero y volver de compras a Italia. De todas formas, los hijos nunca la quisieron.

Tom Wambsgans

Personalidad: Aunque le intimida Logan Roy, Tom se las ha ingeniado para convertir su humillación constante en un lugar en el círculo íntimo del magnate (Tom estaba en el avión donde falleció Logan). En su matrimonio con Shiv, tienen lugar dinámicas de poder similares, donde él hace lo imposible para que la relación siga adelante. Con las personas que él considera de un estatus más bajo que el suyo, Tom es tan abusivo como los Roy son con él. Es un hombre calculador con muchas caras.

De qué se puede aprovechar: Tom ha ido reptando hasta los primeros puestos en Waystar Royco, convirtiéndose en la mano derecha de Logan, al mismo tiempo que ha delatado a los hermanos y ha sacrificado su matrimonio con la hija de Logan, Shiv, en el proceso. Tiene sus ojos en el puesto de CEO desde el principio y nada parece interponerse en su camino– aparte de aquello que hizo colocar a Greg en la carpeta de “logística”.

Qué acabará con él: Llorando, se da cuenta de que acaba de perder a su protector. Siempre trabajó duro para mantenerse cerca de él, incluso antes de que Logan le diera realmente un ascenso. Su poder nunca se ha constatado y le falta el carisma y apoyo para lograr el rol de líder.

Gerri Kellman

Personalidad: Gerri Kellman (J. Smith-Cameron) es una de las empleadas más importantes de Waystar Royco. Es muy inteligente, tiene olfato para los negocios, es fría como el hielo y sabe como caer de pie en una lucha de poder.

Qué la convierte en una ganadora: Oficialmente, ella sigue siendo la Consejera General de Waystar Royco y ha llevado a la empresa al éxito, incluso en las situaciones más sombrías. Además, puede aprovecharse de las fotos inapropiadas que Roman le ha enviado, denunciándole para asegurar su puesto.

Qué le hace una perdedora: ¿Se la considera una amenaza, una traidora, o la conducta sexual inapropiada de Roman fue un golpe a su impoluta reputación? Sea cual sea la razón, Logan Roy quería a Kellman fuera. No obstante, solo un puñado de personas saben que él quería despedirla, así que quizá tuvo suerte.

El primo Greg

Personalidad: Gregory Hirsch (Nicholas Braun) es el nieto torpón y nervioso del hermano de Logan, Ewan Roy. A primera vista, parece un desastre y un tipo raro, que nunca se defiende cuando su propia familia le humilla. Pero esta visión puede pasar por alto su capacidad de astucia y engaño.

De qué se puede beneficiar: Como asistente y protegido de Tom, Greg ha conseguido cierta influencia en la empresa, por contacto. Ya ha hecho copias de documentos con información sobre escándalos antes, y puede hacer lo mismo y cubrirse las espaldas ahora que Tom le ha enviado de nuevo a tapar sus huellas. Quizá aproveche el poder que le da tener información sobre muchas personas de la empresa, y finalmente Greg alcance el sueño de ser CEO.

Por qué no lo conseguirá: Su destino está unido al de Tom, y sin Logan, no está claro en qué situación se encuentra su mentor. Sin embargo, después de revolotear (sin comprometerse) entre el equipo de Tom y el equipo de Kendall– traicionado a este último– no parece que los hermanos le vayan a dar la bienvenida. Por otro lado, quizá no necesita tomar partido para conseguir su objetivo.

Roman Roy

Personalidad: Roman “Romulus” Roy (Kieran Culkin) es el hijo más joven de Logan. Es profundamente inseguro, lo que se traduce en un comportamiento maleducado y abusivo, junto a una afición extraña por la humillación– hacia sí mismo y hacia otros. Tiene un gran instinto comercial y un sentido del humor retorcido, pero su inmadurez y ansiedad son un lastre.

Por qué llegará a lo más alto: Ha aprendido a poner su arrogancia a un lado y utilizar sus astutas tácticas para cerrar algunos acuerdos para la empresa. Tiene buen ojo para los negocios y ya avisó sobre el alto precio de Pierce, y sobre el riesgo que corría el acuerdo de GoJo– que él ayudó a organizar. Parecía más cercano a Logan y Matsson le tiene aprecio. Por eso, tanto si la empresa sigue en la familia o va a GoJo, Roman está el primero en la carrera.

Por qué no: Aún se pregunta cómo de genuina era la relación con su padre, y todavía se siente culpable por el último mensaje de voz que le envió. Roman puede ser demasiado inseguro para reclamar la corona. Además, ser el mensajero que despidió a Gerri, definitivamente ha roto su ya de por sí dañada relación. Quizá a perdido a su punto de apoyo– que precisamente podría denunciarle, ya que Roman le ha enviado fotos con contenido explícito.

Lukas Matsson

Personalidad: Un billonario del mundo tech, sueco, franco, impredecible y con la personalidad de un trol digital. Lukas Matsson es el propietario de GoJo, un servicio de streaming de moda, que supuestamente iba a comprar Waystar Royco. Matsson juega con sus propias reglas, que pueden ser temerarias e impulsivas. Se aburre fácilmente y ha afirmado estar más interesado en el fracaso que en el éxito.

Por qué llegará alto: El acuerdo con GoJo todavía está previsto, y Matsson es el claro favorito para dirigir la empresa que va a adquirir. Con las acciones de Waystar Royco cayendo en picado y después de pagar un precio excesivo por Pierce, los tres hermanos deberían olvidar sus planes de apretar a Matsson por una oferta mejor.

Por qué se retirará: Ya ha avisado de que si alguien tiene problemas con el acuerdo, se irá. Pero también es posible que los hermanos Roy traten de salir del acuerdo, quedándose con Waystar Royco en lugar de llevarse el dinero para construir su imperio de los medios.

Waystar Royco cae

Si no hay Waystar Royco, no hay sucesión. Y este podría ser el resultado más posible de la serie. La empresa familiar ya estaba en problemas, llevando incluso a Logan a un desesperado intento de disculparse ante sus hijos, solo para asegurar su apoyo para cerrar el acuerdo de GoJo. Si la compra fracasa, también lo hará la empresa. Y ahí es donde las estrategias de los hijos Roy están encaminadas: o bien alejando a Matsson por más dinero, o acercándole para mantener la empresa en la familia– aunque signifique terminar sin acuerdo con Pierce, con los precios de las acciones cayendo y sin nadie que dirija hacia el éxito el barco que se hunde.

Solo quedan seis episodios de la temporada final de Succession– ¿con quién te quedas?