Wenn Sie in den USA leben, bietet der Streaming-Gigant Hulu die 8. Staffel und auch alle vorherigen Staffeln von Love Island UK an! Sie haben noch kein Hulu-Abo? Sie können die Serie einen Monat lang kostenlos testen – damit haben Sie genug Zeit, um die Serie zu bingen. Neben der britischen Ausgabe von Love Island gibt es auch Love Island USA, die sich bereits in der vierten Staffel befindet. Sie können die neueste Staffel von Love Island USA auf Peacock streamen!

Wenn Sie in Großbritannien leben, können Sie Love Island UK (einschließlich aller vergangenen Staffeln!) am besten über den Online-Streaming-Dienst ITVX (früher ITV Hub) sehen. Das Streaming auf ITVX ist völlig kostenlos. Sie müssen lediglich eine gültige britische Postleitzahl (z. B. LL32 8PR, NN3 2BZ) angeben, wenn Sie sich für ein Konto registrieren.

Die Ausstrahlung von Love Island UK 2022 begann am 6. Juni und neue Folgen wurden von Sonntag bis Freitag ausgestrahlt. Das Staffelfinale fand 8 Wochen später am 1. August statt.

Love Island ist eine britische Reality-TV-Serie, in der eine Gruppe glamouröser Singles in einer Strandvilla wohnt, um sich besser kennenzulernen und schließlich ihre jeweilige Lieblingsperson zu wählen, mit der sie ein Paar werden wollen. Das Gewinnerpaar erhält insgesamt 50.000 Pfund und zwischen den romantischen Momenten steht jede Menge Drama auf dem Programm.

