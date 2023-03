Vanderpump Rules lüftet die Geheimnisse der Restaurants SUR, die der ehemaligen Protagonistin von The Real Housewives of Beverly Hills Lisa Vanderpump gehören. Sie versucht, die Kontrolle über ihre Crew zu behalten, deren Mitglieder gerne Beziehungen miteinander eingehen und sich dann wieder trennen. Es scheint fast so, als gäbe es in Los Angeles niemanden sonst, mit dem sie ausgehen könnten. Nicht nur die Küche ist chaotisch, sondern auch diese Beziehungen.

Auch Staffel 10 wird wieder spannend: Tom Sandoval und Tom Schwartz finden heraus, wie schwer es ist, eine eigene Bar zu führen, Gerüchte über Affären auf der Hochzeit von Scheana Shay und Brock Davies machen die Runde und James Kennedys neue Freundin ist nach der Trennung von Co-Star Raquel Leviss nun auch mit von der Partie. Daraus ergibt sich ein bunt gemischtes Drama, wie man es von Vanderpump Rules nicht anders kennt.