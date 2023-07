Am Ende dieser Show werden Sie die Realität infrage stellen! Bei Ist das Kuchen? verwischt die Grenze zwischen Süßigkeiten und Alltagsgegenständen. Kein Dessert ist sicher, kein Gegenstand zu obskur, und Ihr Vertrauen in die Realität wird schneller zerfallen als ein schlecht gebackener Muffin.

