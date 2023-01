Bling Empire: New York läutet das neue Jahr ein, die Premiere ist am Freitag, den 20. Januar 2023 .

Bling Empire lässt sich am besten als das Reality-TV-Äquivalent von Crazy Rich (Originaltitel: Crazy Rich Asians) zusammenfassen. Die Serie dreht sich um eine Gruppe wohlhabender ost- und südostasiatischer Prominenter und beleuchtet deren Lebensstil, Beziehungen und alle damit verbundenen Höhen und Tiefen. Bling Empire: New York ist ein Spin-off der Flaggschiff-Serie aus LA und vergrößert ihren Einfluss – und bringt damit eine neue Besetzung von Jetsettern bis in den Big Apple.

Nach dem Mega-Erfolg der Reality-Serie Bling Empire sieht es so aus, als würden wir erneut Zeugen eines verschwenderischen Lebensstils und eines köstlichen Dramas werden – dieses Mal in der Stadt, die niemals schläft. Lesen Sie weiter und erfahren Sie alle Details über Bling Empire: New York.

