Dating ohne Grenzen – Auswandern für die Liebe ist ein Ableger der erfolgreichen Reality-TV-Serie Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar, in der Paare mit einer Fernbeziehung auf die Reise gehen, um ihre Partner kennenzulernen, und drei Monate Zeit haben, um zu entscheiden, ob sie heiraten wollen. Im Gegensatz zur Hauptserie, in der Verlobte aus anderen Ländern in die USA kamen, verlässt bei Auswandern für die Liebe der Amerikaner in jeder Beziehung sein Heimatland, um mit seinem internationalen Partner in dessen Heimatland zu leben.

Neben Auswandern für die Liebe hat das Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar-Franchise unglaubliche 17 weitere Spin-offs hervorgebracht, darunter Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?, Dating ohne Grenzen: Für immer Single? und Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe.