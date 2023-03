Getreu dem Namen treten bei Next Level Chef mehrere Teams gegeneinander an, um in der neuartigen Küche auf drei Ebenen aufzusteigen. Die Teams werden entsprechend der Ergebnisse aus den verschiedenen Herausforderungen den Etagen zugewiesen und haben so die Chance, um die oberste Etage zu kämpfen, die mit modernsten Küchengeräten ausgestattet ist (die Qualität der Geräte verschlechtert sich mit jeder niedrigeren Etage). Die Teams in der obersten Etage erhalten auch als erste Zugang zu den besten Zutaten.