Wo Sie Married at First Sight schauen können

Married at First Sight basiert auf der dänischen Serie Gift Ved Første Blik und ist eine amerikanische Reality-TV-Show, in der Singles von Beziehungsexperten professionell verkuppelt werden. Der Haken an der Sache? Das erste Mal treffen sich die Paare vor dem Altar. Sie heiraten und müssen dann acht Wochen lang zusammenleben. Nach dem "Experiment" kann jedes Paar entscheiden, ob es zusammenbleiben oder sich scheiden lassen will.

Jede MAFS-Staffel wird in einem anderen US-Bundesstaat gedreht; die aktuelle Staffel findet in Tennessee statt – daher auch der Titel Married at First Sight: Nashville.