Der extravagante Immobilienmagnat Todd Chrisley und seine Familie leben einen verschwenderischen Lebensstil in einer Villa in Nashville in Tennessee (früher lebten sie in Atlanta). Doch nach 10 Staffeln scheint die Realität die berühmte Familie eingeholt zu haben: Todd und seine Frau Julie Chrisley wurden wegen Steuerhinterziehung und Betrugs zu insgesamt 19 Jahren Gefängnis verurteilt. Es scheint, als hätten sie doch nicht gewusst, wie reich geht.

Die 10. Staffel wurde kurz bevor Todd und Julie Chrisley zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden, gedreht (sie büßen ihre jeweiligen Strafen seit Januar 2023); im Nachhinein erscheint ihr Drama um die Renovierungspläne jetzt so belanglos. Die 10. Staffel von Die Chrisleys – So geht reich! wird die letzte der Serie sein und Spin-Off-Serien wie Growing Up Chrisley wurden ebenfalls abgesetzt.