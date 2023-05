Ronald Glennan mag sich wirklich als Geschworener gemeldet haben, doch alle anderen haben den Witz mitgespielt. Hier ist die komplette Besetzungsliste von Jury Duty und woher Sie die Schauspieler gesehen haben könnten:

Alan Barinholtz als Judge Rosen: Barinholtz ist im wirklichen Leben ein Anwalt und Schauspieler. Vor Jury Duty hatte er Auftritte in der Hulu-Show Die verrückte Geschichte der Welt: Teil II und dem Film The Oath. Er ist der Vater des Comedy-Schauspielers Ike Barinholtz.

Brandon Loeser als Geschworener Tim: Loeser ist ein Stuntman, der bereits in Silicon Valley und Westworld aufgetreten ist.

Cassandra Blair als Geschworene Vanessa: Vor Jury Duty war die Schauspielerin in mehreren Serien zu sehen, darunter NCIS: Hawaii, Hacks, 9-1-1 und Westworld.

David Brown als Geschworener Todd: Abgesehen von kleineren Auftritten in einigen Shows ist Brown auch Mitglied der Comedy-Truppe Helltrap Nightmare und der Sketch-Gruppe The Shrimp Boys.

Edy Modica als Geschworene Jeannie: Bevor er in Jury Duty auftrat, spielte Modica in verschiedenen Kurzfilmen wie The Flesh und Made for Love mit.

Ishmel Sahid als Geschworener Lonnie: Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle in der Nickelodeon-Fernsehserie Cousins for Life bekannt.

James Marsden als er selbst: Der Hollywood-Schauspieler ist vor allem für seine Rollen in Verwünscht, Wie ein einziger Tag, Westworld, Sonic the Hedgehog und Spritztour bekannt (das verkündet er stolz in der ersten Folge).

Kirk Fox als Geschworener Pat: Der Schauspieler ist vor allem für seine Rollen in den erfolgreichen Comedy-Serien Community, Parks and Recreation und Reservation Dogs bekannt.

Maria Russell als Geschworene Inez: Die Schauspielerin hat in mehreren Fernsehserien mitgewirkt, darunter Teen Wolf, General Hospital und The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window.

Mekki Leeper als Geschworener Noah: Lepper ist einer der Co-Autoren von Jury Duty. Er hat auch in der HBO-Serie The Sex Lives of College Girls mitgespielt.

Pramode Kumar als Geschworener Ravi: Der Schauspieler, der vor allem durch seine wiederkehrende Rolle in Jimmy Kimmel Live! bekannt ist, hat bereits kleinere Rollen in Shows und Filmen gespielt, wie zum Beispiel in dem DC-Film Birds of Prey.

Rashida "Sheedz" Olayiwola als Officer Nikki: Vor Jury Duty war Olayiwola als Schauspielerin und Autorin bei den Comedy-Shows Sherman's Showcase und South Side tätig.

Ron Song als Geschworener Ken Hyun: Vor Jury Duty hatte Song kleinere Rollen in Serien wie From Scratch und Gaslit von Netflix.

Ronald Glennan als er selbst: Glennan ist kein Schauspieler. Jury Duty ist das erste Mal, dass er in einer Serie auftritt – und er wusste nichts davon!

Ross Kimball als Geschworener Ross: Obwohl er in vielen Shows in der einen oder anderen Folge aufgetreten ist, ist Kimball wahrscheinlich am besten als Moderator des Podcasts Good At Parties bekannt.