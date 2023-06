Waren Sie jemals hin- und hergerissen zwischen dem Verkaufen oder dem Renovieren Ihrer Immobilie? Bei dieser Frage muss man die Wahl zwischen einer finanziellen und einer emotionalen Entscheidung treffen – keine einfache Sache.

Erleben Sie in der TV-Show Love It or List It wie Immobilienbesitzer mit dieser Frage umgehen. Die Stardesignerin Hilary Farr versucht in dieser Show, das Zuhause der Teilnehmer so zu verwandeln, dass sie es wieder lieben und behalten möchten. Sie tritt jedoch gegen den gefeierten Immobilienmakler David Visentin an, der Immobilienbesitzer zum Verkauf überreden will, indem er ihnen verlockende Immobilienangebote unterbreitet.

Die beiden wetteifern um die endgültige Entscheidung der Immobilienbesitzer. Insgesamt hat es Hilary im Verlauf der Show geschafft, mehr Entscheidungen für sich zu gewinnen und Paaren geholfen, sich aufs Neue in deren Immobilie zu verlieben.