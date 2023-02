The Bachelorette ist eine Reality-TV-Datingshow, in der die Bachelorette (in der Regel ein ehemaliger Kandidat aus einer früheren Bachelor-Staffel) mit mehreren Männern ausgeht und aus einer Gruppe von Männern ihren Ehemann auswählt. Jede Woche scheiden Kandidaten aus der Show aus, bis zum Staffelfinale, bei dem einer von zwei männlichen Bewerbern der Bachelorette einen Antrag macht, den sie annimmt oder ablehnt.

In Staffel 19 von The Bachelorette gab es zum ersten Mal zwei Bachelorettes für die gesamte Staffel. Gabby Windey und Rachel Recchia waren die letzten Kandidatinnen in Clayton Echards Staffel von The Bachelor. Inzwischen moderiert Jesse Palmer, ESPN-Analyst und ehemaliger Bachelor, die Sendung.