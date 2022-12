Auf Amazon Prime gibt es eine weitere Reality-TV-Serie mit dem Namen Liebe macht blind, die allerdings nichts mit der Netflix-Show zu tun hat. Darin gehen homosexuelle Single-Männer auf erste Blind Dates gehen. Falls Sie auf der Suche nach weiteren Reality-TV-Serien auf Amazon Prime sind, gibt es auch In 90 Tagen zum Altar und America's Next Top Model.

Alle Episoden von Liebe macht blind Staffel 3 wurden vollständig veröffentlicht und sind jetzt zum Streaming verfügbar. Die ersten vier Episoden der dritten Staffel von Liebe macht blind wurden am 19. Oktober 2022 um 3 Uhr morgens (ET) ausgestrahlt, die weiteren Episoden wurden wöchentlich veröffentlicht. Das Staffelfinale wurde am 9. November ausgestrahlt.

Wenn die Kandidaten sich im Laufe der Show näher kommen, können sie ihrer Lieblingsperson einen Antrag machen. Nimmt diese den Antrag an und das Paar verlobt sich, wird es in die romantischen Flitterwochen entführt – das erste Mal, dass sie sich wirklich sehen und merken, ob die Funken wirklich fliegen!

Liebe macht blind ist eine Dating-Reality-TV-Serie, in der Singles miteinander interagieren und romantische Beziehungen aufbauen... ohne sich jemals persönlich zu sehen. Die Show, die von Nick und Vanessa Lachey moderiert wird, begleitet 15 Frauen und 15 Männer bei ihren Dates mit Mitgliedern des anderen Geschlechts, die sich in schalldichten Kabinen befinden und keine Ahnung haben, wie ihr Gegenüber aussieht.

