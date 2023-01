Auf den ersten Blick handelt es sich bei Back in the Groove um eine wie zahlreiche andere Dating-Reality-Serien, mit einer Gruppe von alleinstehenden Frauen und Männern, die in einem romantischen Strandresort nach der Liebe suchen. Allerdings sind hier nicht beide Geschlechter vertreten, sondern drei – sagen wir mal reifere – Single-Frauen, alle etwa im Alter von 40, die versuchen, "ihren Groove zurückzuerlangen", indem sie sich durch eine Gruppe von 24 viel jüngeren Männern daten. Ganz richtig, es handelt sich um eine Dating-Show mit Altersunterschied. Und Berichten zufolge gibt es einen männlichen Kandidaten, der der Sohn einer der Frauen ist. Ach du Schreck!

Die acht Episoden umfassende Show wird von dem Schauspieler Taye Diggs moderiert (der seinen großen Durchbruch mit der Rolle des viel jüngeren männlichen Freiers in dem Film How Stella Got Her Groove Back von 1998 hatte), während Elan Gale (die bereits bei The Bachelor und FBoy Island mitgewirkt hat) als Showrunnerin dabei ist.