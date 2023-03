Say Yes to the Dress (SYTTD) ist eine Reality-TV-Show, die verschiedene Bräute bei ihrem Kleiderkauf in der New Yorker Brautboutique Kleinfeld begleitet. Sie werden von Kleinfelds eigenen Beratern und Assistenten unterstützt, darunter Randy Fenoli, Dorothy Silver und Nicole Sacco, die die Bräute modisch beraten und ihnen helfen, den perfekten Look für ihren großen Tag zu finden. Auf dem Weg dorthin gibt es keinen Mangel an Zweifeln und Dramen, sowohl unter den Verlobten als auch unter den Brautleuten. Wird es jeder Braut gelingen, Kleinfeld mit ihrem Traumkleid zu verlassen?

Die äußerst beliebte Serie Say Yes to the Dress hat eine Reihe von lokalen und internationalen Ablegern hervorgebracht, wie SYTTD: Atlanta, SYTTD: Bridesmaids, SYTTD: Lancashire und SYTTD: Ireland.