Welchen Film sollten Sie am Valentinstag schauen?

Der 14. Februar – Valentinstag – bedeutet nicht für jeden das Gleiche. Für Manche ist es ein besonderer Tag der Liebe, für Andere nur eine Erinnerung an zerbrochene Beziehungen und Herzschmerz. Und wieder Andere wissen gar nicht, was am 14. Februar so besonders sein soll.

Aber man soll die Feste feiern, wie sie fallen! Und da man aktuell nicht ohne weiteres ausgehen kann, wie wäre es denn mit einem Filmabend zuhause?

Unsere Streaming-Experten haben da etwas vorbereitet: Im folgenden Flowchart finden Sie einige der besten Liebesfilme aus aller Welt. Egal, ob Sie gerade ein romantisches Date vorbereiten oder Ihr Singledasein feiern wollen – folgen Sie einfach den Pfeilen und Sie finden garantiert einen lohnenden Film für diesen Valentinstag.

Den Film haben Sie, jetzt müssen Sie nur noch die Getränke kalt stellen, den Stream laden und es sich gemütlich machen. Und egal, ob Sie allein, zu zweit, oder mit Freunden schauen: Lassen Sie es sich gut gehen am Valentinstag!

Wollen Sie Ihre Internetverbindung beim Streamen absichern und verhindern, dass der Internetanbieter womöglich Ihre Bandbreite drosselt? Installieren Sie ein VPN auf Ihrem Router.