Die Welt des Gamings hat sich seit den Tagen von Pac-Man, Space Invaders und Super Mario Bros. stark weiterentwickelt. Mit hochauflösender Grafik und Online-Multiplayer-Funktionen sind Spiele heute immersiver und fesselnder denn je.

Doch mit dieser zunehmenden Immersion geht auch ein Suchtpotenzial einher – und Kinder und Jugendliche sind nicht die einzigen, die gefährdet sind.

Wie hoch ist das Durchschnittsalter der Gamer? Laut einer neuen von ExpressVPN durchgeführten Umfrage spielen Millennial-Gamer (Menschen zwischen Ende 20 und Anfang 40) mehr als Gamer der Generation Z (Teenager bis Anfang 20).

Dies mag für manch einen überraschend sein, da junge Menschen ständig zu spielen scheinen.

Die Studie, die Antworten von 1.000 bekennenden Gamern in den USA und 1.000 in Großbritannien umfasst, zeigt, dass Millennials eher die Tendenz haben, regelmäßig und über längere Zeit Videogames zu spielen. Sie neigen auch zu einer stärkeren emotionalen Bindung zum Gaming, wobei viele es als eine Form des Stressabbaus und der sozialen Bindung bezeichnen.

Im Folgenden stellen wir diese Ergebnisse sowie weitere interessante Gaming-Gewohnheiten von Spielern aller Altersgruppen vor.

Junge Erwachsene und Teenager verbringen weniger Zeit mit Gaming als ältere Spieler

Wie stellen Sie sich den durchschnittlichen Gamer vor? Wenn Sie das Bild eines Teenagers vor Augen haben, der Tag und Nacht Videogames zockt und dabei über andere Spieler lästert, dann sind Sie vielleicht weiter von der Wahrheit weg, als Sie denken.

Unsere Studie zeigt, dass Gamer in den 30ern und 40ern eher dazu neigen, täglich Videogames zu spielen: 68 % von ihnen geben dies zu. Im Gegensatz dazu spielen 58 % der Gamer in den 20ern täglich Videogames.

Mehr Millennials als Menschen der Generation Z gaben zu, einen ganzen Tag pro Woche mit Spielen zu verbringen. Überraschenderweise geben mehr Spieler der ältesten befragten Altersgruppe – 46 bis 55 Jahre – zu, dass sie mehr als 24 Stunden am Stück gamen. Doch ist bei ihnen die Wahrscheinlichkeit, dass sie täglich spielen, geringer als bei den Millennials.

Die Generation Z gab auch an, dass sie seltener nachts Videogames spielt – eine Eigenschaft, die bei älteren Spielern eher zutrifft. Obwohl dies wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass Millennials aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen tagsüber ihre Hobbys auf die Zeit nach Feierabend verlegen, ist es dennoch überraschend, dass 59 % der Befragten angaben, auch dann noch weiterzuspielen, wenn sie wissen, dass dies ihren Schlaf stören oder sich negativ auf ihre anderen Pflichten auswirken kann.

Warum sind Millennials die größten Gamer? Wir können Vermutungen anstellen: Sie sind mit der Gaming-Branche aufgewachsen und haben gesehen, wie sie sich von pixeligen 8-Bit-Welten zu üppigen, realistischen Umgebungen entwickelt hat. Für viele Kinder der 80er und frühen 90er Jahre sind Videospiele eine Möglichkeit, sich zu entspannen, sich mit Freunden zu treffen und sogar neue Freunde zu finden. Im Gegensatz dazu ist die Generation Z mit mobilen Geräten in der Tasche aufgewachsen und hat nie eine Welt ohne Internetzugang gekannt. Für sie ist Gaming möglicherweise nur eine Art und Weise, wie sie sich die Zeit vertreiben und der Realität für eine Weile entkommen können.

Millennials haben auch mehr verfügbares Einkommen, das sie für ihre bevorzugte Form der Unterhaltung ausgeben können, als die jüngeren Gamer, die wahrscheinlich noch zur Schule gehen oder gerade ihre Karriere beginnen. Tatsächlich sagt ein Drittel der Millennials, mit denen wir gesprochen haben, dass sie für einen einzigen Kauf im Spiel bereit sind, 50 bis 100 USD auszugeben – wobei fast jeder Fünfte der Befragten kein Problem damit hat, mehr als 100 USD hinzublättern.

Einige Gamer geben zu, dass sie süchtig sind

Die meisten Videospiele werden mit klaren Zielen entwickelt, die die Spieler erreichen müssen, um in ihrer Mission voranzukommen. Das Gefühl, etwas erreicht zu haben, führt zu einer plötzlichen Ausschüttung von Dopamin, einem Neurotransmitter, der für Gefühle wie Freude und Zufriedenheit verantwortlich ist. Diese Dopaminausschüttung spornt die Spieler daraufhin an, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Folglich verbringen die Spieler zunehmend mehr Zeit mit Videospielen und verlieren oft die Kontrolle über ihre Spielgewohnheiten.

Mehr als ein Fünftel der Befragten gab an, dass sie gerne weniger Zeit mit Videospielen verbringen würden, und 5 % der Millennials sagten, dass sie sich spielsüchtig fühlen. Bei der Generation Z sind das im Vergleich dazu 3 %.

Eines der häufigsten Anzeichen einer Spielsucht ist die Unfähigkeit, sich auf andere Aktivitäten zu konzentrieren, und an Videospiele zu denken, auch wenn man sie nicht spielt. Überraschenderweise gaben fast 30 % der Spieler zu, dass sie die ganze Zeit über Videospiele nachdenken, wobei fast die Hälfte von ihnen im Vergleich zu Videospielen alles andere langweilig findet.

Wenn man nicht in der Lage ist, außerhalb der Spielwelt Freude zu finden, kann dies dazu führen, dass man sich zwanghaft mit Videogames beschäftigt und wichtige Alltagsaktivitäten wie Essen, soziale Kontakte, Schlafen und Arbeiten vernachlässigt. Beunruhigenderweise gab mehr als die Hälfte der von uns befragten Menschen zu, dass sie häufig auch dann weiterzocken, wenn sie wissen, dass sich dies negativ auf ihr tägliches Leben auswirken kann.

Männer sind beim Gaming emotional stärker involviert als Frauen

Die Gesellschaft hat die stereotype Vorstellung, dass Gamer ausschließlich Männer sind, überwunden – und das Publikum, das die Spieleentwickler ansprechen, ist vielfältiger als je zuvor. Dennoch gibt es immer noch einen deutlichen Unterschied, wie Frauen und Männer Videospiele wahrnehmen und welche Bedeutung sie ihnen in ihrem Leben zukommen lassen.

Obwohl sie bereits weniger Zeit mit Gaming verbringen als Männer, gibt die Mehrheit der weiblichen Befragten zu, dass sie die Zeit, die sie fürs Spielen von Videogames aufwenden, gerne weiter reduzieren würden. Sie sagten auch, dass ihr Schuldgefühl stärker ist als das der Männer, wenn sie ihre Freizeit mit Videospielen verbringen.

Umgekehrt zeigt unsere Studie, dass Männer häufig Videospiele spielen, um Zeit mit ihren Freunden zu verbringen und neue Leute kennenzulernen. Männer streben auch eher eine Karriere in der Gaming-Branche an als Frauen, die angaben, dass sie Videospiele mehr spielen, um sich zu entspannen und sich zu unterhalten.

Die emotionale Bindung an fiktive Charaktere ist so alt wie das Geschichtenerzählen selbst. Aber bei Videospielen verkörpert der Spieler die Figur und steuert ihre Handlungen. Die Geschichten von Videogames sind außerdem häufig mit großer emotionaler Tiefe geschrieben, mit einer umfassenden und komplexen Charakterentwicklung.

Es gibt jedoch eine klare geschlechtsspezifische Kluft, wenn es um Zeit und den emotionalen Einsatz geht. Von den männlichen Befragten gaben 72 % an, dass sie durch das Spielen das Interesse an ihren Hobbys, an denen sie früher Freude hatten, verloren haben, verglichen mit 49 % der Frauen. Ebenso berichteten mehr Männer von Gefühlen der Traurigkeit, Langeweile und Unruhe, wenn sie ihre Lieblingsspiele nicht spielen konnten.

Die Dominanz von Shooter-Spielen

Während mehr als die Hälfte der Befragten angab, dass sie sowohl Einzel- als auch Multi-Player-Videospiele mögen, gaben 40 % der Frauen an, dass sie, wenn sie die Wahl hätten, sich eher für Einzelspieler-Games entscheiden würden. Dies deckt sich mit der Feststellung, dass männliche Spieler Games eher nutzen, um Zeit mit ihren Freunden zu verbringen, als weibliche Spieler.

Unsere Studie hat auch gezeigt, dass Männer mehr Spaß an actionreichen Spielen haben, wobei ihre beiden Favoriten das Ego-Shooter-Spiel Call of Duty und FIFA, mit Fokus auf Fußball, sind. Interessanterweise ist Call of Duty auch das beliebteste Spiel bei den Frauen. Es folgt Die Sims, ein soziales Simulationsspiel, bei dem die Spieler die Aktionen und Interaktionen ihrer Charaktere steuern und deren Karriere, Beziehungen und andere Aspekte ihres Lebens verwalten können.

Die beliebtesten Spiele bei Männern:

Call of Duty – 71 % FIFA – 56 % God of War – 48 %

Die beliebtesten Spiele bei Frauen:

Call of Duty – 46 % Die Sims – 39 % Minecraft – 33 %

Retro-Gaming: Altes ist wieder modern

Auch wenn die Spieleentwickler wahnsinnig viel Zeit und Aufwand in die Verbesserung des Spielerlebnisses investieren und Grafiken schaffen, die fast echt aussehen, wünschen sich viele Spieler manchmal nichts sehnlicher als die Einfachheit der ersten Spiele, die sie je gespielt haben.

Retro-Gaming, also das Spielen und Sammeln älterer Videospiele, ist ein beliebter Trend, der in letzter Zeit an Fahrt gewonnen hat und Spielefirmen dazu veranlasst, alte Spiele wiederzubeleben und sogar alte Konsolen und Geräte neu zu veröffentlichen.

Laut unserer Studie spielen 79 % der Befragten Retro-Spiele. Während dies für ältere Spieler, die mit dieser Art von Spielen aufgewachsen sind, nicht überraschend ist, ist es interessant zu sehen, dass die Generation Z auch Spiele aus den 80er und 90er Jahren mag.

Einige der Gründe, warum Menschen Retro-Spiele gegenüber Neuerscheinungen bevorzugen, sind die einfacheren Handlungsstränge. Retro-Veröffentlichungen werden auch als origineller und innovativer angesehen. Allerdings nannten 38 % der Befragten Nostalgie als den wesentlichen Grund für Retro-Spiele – was wiederum damit zusammenhängt, dass ältere Generationen in der Regel passioniertere Gamer sind als ihre jüngeren Kollegen.

Während Super Mario Bros. das beliebteste Retro-Spiel unter den Befragten ist, folgen andere Klassiker wie Pac-Man, Tetris und Mario Kart dicht dahinter.

Smartphones sind die Nr. 1 unter den Spielgeräten

Smartphones sind leistungsfähig genug, um ungehindert Games spielen zu können. In der Tat gaben 70 % der Befragten an, dass ihr bevorzugtes Spielgerät ihr Mobiltelefon ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass Computer und Konsolen für das Spielen überflüssig geworden sind.

Wie Sie aus den Umfrageergebnissen ersehen können, entwickelt sich die Technologie ständig weiter. Das bedeutet, dass wir immer neue Wege finden können, um alte Spiele zu spielen oder alte Gewohnheiten beizubehalten, um neue zu spielen.