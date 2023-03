Obwohl die Übernahme durch Elon Musk neues Interesse an der Plattform geweckt hat, wird Twitter bis 2024 voraussichtlich 33 Millionen Nutzer weltweit verlieren.

Es wird erwartet, dass allein in diesem Jahr über 6 % der US-Nutzer die Plattform verlassen werden.

Twitter beschäftigt derzeit 2.300 Mitarbeiter – das ist die gleiche Anzahl wie 2012.

Der Relaunch von Twitter Blue kommt gut an, obwohl die Nutzerzahlen nur langsam ansteigen.

Ein Post zum Tod von Chadwick Boseman, der von der Familie des Schauspielers verfasst wurde, bleibt der meistgelikte Tweet vor dem Twitter Day 2023.

Twitter hat im vergangenen Jahr eine wilde Fahrt hinter sich. Von der Übernahme der Plattform durch Elon Musk im Oktober 2022 bis zur anschließenden Umstrukturierung des Unternehmens befand sich das Twitterversum in einem ständigen Wandel. Doch trotz der Umbrüche hält sich das soziale Netzwerk noch immer über Wasser – es zieht neue Nutzer an und hält die alten bei der Stange. Aber wie lange noch?

Anlässlich des Twitter Day am 21. März, an dem das soziale Netzwerk 17 Jahre alt wird, werfen wir einen genaueren Blick auf das Twitterversum in Zahlen. Wir wollen sehen, wie sehr sich die Plattform im letzten Jahr verändert hat und wie sie sich voraussichtlich entwickeln wird. Vom Nutzerwachstum und beliebten Hashtags bis hin zu verbotenen Bots und umstrittenen blauen Häkchen – hier sind die neuesten Entwicklungen aus dem Twitter-Headquarter.

Die Übernahme von Musk bringt neuen Schwung in das Nutzerwachstum (aber ein Rückgang wird erwartet)

Ist Twitter im Jahr 2023 immer noch beliebt? Spoiler-Alarm: Ja! Die Plattform hat derzeit über 354 Millionen aktive Nutzer – 260 Millionen, die sich täglich einloggen. Laut zwei unabhängigen Marktforschungsunternehmen, Apptopia und Sensor Tower, hat die 44 Milliarden USD teure Übernahme des Unternehmens durch Musk neues Interesse an dem Social-Media-Riesen geweckt.

So berichtete Apptopia, dass Twitter in den USA, als Musk CEO wurde, an 31 Tagen in Folge durchschnittlich 125.000 Mal pro Tag heruntergeladen wurde – das sind im Vergleich zum Vorjahr 42 % mehr.

Die Untersuchung von Sensor Tower ergab ebenfalls einen leichten Anstieg der Gesamtaktivität. Sie berichteten, dass im Monat nach Musks Kauf die Anzahl der täglich aktiven Nutzer auf Twitter im Vergleich zum Vormonat weltweit um 2 % gestiegen sei. Das ist ein Anstieg um 4 % verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Doch während Musk vor Kurzem damit prahlte, dass die Zahl der Neuregistrierungen aufgrund seines Einflusses ein „Allzeithoch“ erreicht habe, prognostizieren Social-Media-Experten, dass der Funke des Interesses an Twitter nur kurzzeitig übergesprungen sei. Stattdessen spekulieren sie, dass die Menschen der Plattform nach der Übernahme durch Musk beitraten, weil sie neugierig auf ihre Zukunft waren und darauf, ob sie unter seiner Führung scheitern würde. Laut ihren Aussagen werden viele demnächst das Interesse wieder verlieren.

Diese Ansichten werden durch die jüngsten Ergebnisse von Insider Intelligence bestätigt, die vorhersagen, dass Twitter bis 2024 weltweit mehr als 32,7 Millionen Nutzer verlieren werde, weil die Plattform von technischen Problemen und Auseinandersetzungen geplagt wird.

Es wird erwartet, dass Twitter in den USA mehr Nutzer verlieren wird als anderswo

In den USA gibt es derzeit die meisten Twitter-Nutzer: Mindestens 83 Millionen Amerikaner haben sich bei dem sozialen Netzwerk registriert. Wenn die oben genannten Prognosen jedoch zutreffen, wird Twitter allein in diesem Jahr schiere 3,6 Millionen Nutzer in den USA verlieren – ein Rückgang von 6 % im Vergleich zu 2022. Es wird erwartet, dass die monatlichen Nutzerzahlen in den USA bis 2024 um weitere 8 % auf 51 Millionen sinken werden, was den niedrigsten Stand der Plattform seit 2014 darstellt.

In Großbritannien wird erwartet, dass die Twitter-Nutzung in diesem Jahr in allen Altersgruppen drastisch zurückgehen wird, und zwar um 5 % auf 13,4 Millionen Nutzer. Insider Intelligence prognostiziert außerdem einen weiteren Rückgang der monatlichen britischen Nutzer auf 12,6 Millionen im Jahr 2024, was einem Minus von 6,3 % entspricht.

Weitere wichtige Märkte, in denen Twitter wertvolle Nutzer gebrauchen könnte, sind Japan mit fast 61 Millionen Nutzern, Indien, wo mit 25 Millionen Twitter-Nutzern aufgetrumpft wird, und Indonesien mit 21 Millionen Nutzern.

Die Probleme von Twitter zusammengefasst

Laut Jasmine Enberg, Principal Analyst bei Insider Intelligence: „Es wird kein katastrophales Ereignis geben, das zum Ende von Twitter führt. Stattdessen werden die Nutzer langsam die Plattform [im Jahr 2023] verlassen, weil sie von den technischen Problemen und der Verbreitung von hasserfüllten oder anderen geschmacklosen Inhalten frustriert sind. Die rund um die Uhr arbeitende Notbesetzung von Twitter wird nicht in der Lage sein, die Probleme mit der Infrastruktur der Plattform und der Moderation von Inhalten zu bewältigen.“

Wenn Sie Nachrichten nicht gerade bewusst aus dem Weg gegangen sind, wissen Sie wahrscheinlich, dass Enberg sich auf die Welle von Auseinandersetzungen bezieht, in die Twitter verwickelt ist, seit Musk seine Pläne angekündigt hat, die Plattform als alleiniger Direktor zu übernehmen. Für den Fall, dass Sie eine Zusammenfassung benötigen:

Abgesehen davon, dass Musk beim Kauf von Twitter hin und her schwankte – und sogar vor Gericht gebracht wurde, als er versuchte, den Verkauf rückgängig zu machen –, ist eines der größten Probleme, mit denen er seit der Übernahme des Unternehmens konfrontiert ist, seine Führung, nachdem er die Hälfte der 7.500 Twitter-Mitarbeiter entlassen hatte.

Nur einen Monat, nachdem Musk die Zügel in die Hand genommen hatte, verschwanden ganze Teams, weil er ihnen den Laufpass gegeben hatte. Damit sank die Zahl der Twitter-Mitarbeiter auf 1.800 – weniger als im Jahr 2012.

Auch wenn Musk kürzlich in einem Tweet betonte, dass die Massenentlassungen und Arbeitsniederlegungen den Betrieb von Twitter nicht beeinträchtigt haben und Hunderte von Mitarbeitern an der Sicherheit und dem Vertrauen in die Plattform arbeiten, hatte Twitter mit einer Reihe von Sicherheitsverletzungen und technischen Pannen zu kämpfen.

Im Januar dieses Jahres wurden aufgrund einer Sicherheitslücke im Twitter-System bei einem mutmaßlichen Daten-Hack die E-Mail-Adressen von mehr als 200 Millionen Twitter-Nutzern gestohlen. Damals tauchten die Datensätze in einem Forum für Sicherheitsverletzungen auf und konnten von jedermann kostenlos heruntergeladen werden. Als Reaktion auf den Hack twitterte Musk: „Bei den Daten handelt es sich wahrscheinlich um eine Sammlung von Daten, die bereits über verschiedene Quellen online verfügbar sind“, was bei vielen Nutzern der Plattform nicht gut ankam.

Im Februar 2023 meldeten Twitter-Nutzer aus aller Welt in einer Reihe von Pannen, dass sie einander keine Nachrichten mehr schicken konnten. Viele von ihnen erhielten eine Fehlermeldung, dass sie ihr tägliches Tweet-Limit erreicht hätten. Dies geschah, nachdem es Ende Dezember 2022 bei einigen Nutzern zu Ausfällen gekommen war, als das Unternehmen den Betrieb in einem seiner wichtigsten Rechenzentren in Sacramento einstellte.

Im Januar 2023 meldeten Nutzer in Australien und Neuseeland ebenfalls Ausfälle von Twitter, die mehr als einen halben Tag andauerten.

Und vergessen wir nicht die Verifizierungssaga von Twitter …

Häkchen-Chaos: Eine Chronik von Twitter Blue

Als Musk nach seiner turbulenten Übernahme an der Spitze von Twitter stand, beschloss er, das Verifizierungssystem von Twitter vollständig niederzureißen, um Geld aus einem neuen System zu schlagen. Dies führte zu zahlreichen Verzögerungen, massiver Verwirrung und der Rücknahme von Entscheidungen rund um das berühmte blaue Häkchen.

Vor Musk: Mit dem blauen Häkchen wurden aktive, angesehene und authentische Konten von prominenten Personen oder Organisationen gekennzeichnet.

1. November 2022: Twitter kündigte mit Twitter Blue ein neues, kostenpflichtiges Modell zur Verifizierung an, mit dem jeder verifiziert werden könnte, wenn er eine monatliche Gebühr von 8 USD entrichtet.

3. November 2022: Als Werbetreibende damit drohten, ihre Anzeigen zurückzuziehen, erklärte Musk, dass er vorhabe, Regierungskonten zu erlauben, ihre blauen Häkchen kostenlos zu behalten.

5. November 2022: Twitter führte seine neue Twitter Blue-Verifizierung ein, die sofort nach hinten losging, nachdem Parodie-Konten und umstrittene Gruppierungen wie die Taliban auf Twitter verifiziert wurden.

6. November 2022: Weniger als einen Tag nach der offiziellen Einführung der kostenpflichtigen Verifizierung widerrief Twitter seine Entscheidung und verschob die Einführung auf die Zeit nach den Zwischenwahlen.

8. November 2022: Twitter kündigte an, dass es zwei verschiedenfarbige Häkchen – ein blaues und ein graues – geben würde, um bezahlte Twitter Blue-Häkchen von offiziellen verifizierten Konten zu unterscheiden.

9. November 2022: Musk beschloss, die grauen Häkchen zu entfernen, und bezeichnete sie als „ästhetischen Albtraum“.

11. November 2022: Am 11. November rollt Twitter die grauen Häkchen wieder aus, nachdem sie gerade erst entfernt worden waren. Außerdem wurde angekündigt, dass Twitter Blue eingestellt werde.

13. Dezember 2022: Twitters Verifizierungshäkchen werden jetzt in drei Farben angezeigt: gelb für verifizierte Unternehmen, grau für Regierungskonten und blau für Einzelpersonen.

18. Januar 2023: Twitter führt Twitter Blue für 7 USD pro Monat wieder ein. Es bietet ein verifiziertes Häkchen, höher rankende Antworten und 60-minütige Video-Uploads.

9. Februar 2023: Twitter Blue führt Tweets mit 4.000 Zeichen ein und reduziert die Werbung für Blue-Abonnenten auf die Hälfte.

13. Februar 2023: Musk kündigt an, dass er die blauen Twitter-Häkchen von Personen entfernen wird, die nicht dafür bezahlt haben, einschließlich älterer Konten.

Trotz der anfänglichen Probleme mit Twitter Blue, die wahrscheinlich auf Kinderkrankheiten und eine geringere Mitarbeiterzahl zurückzuführen waren, wird der überarbeitete Start nun von vielen als Erfolg gefeiert – er hat Musk geholfen, das Vertrauen echter Nutzer zu gewinnen und gleichzeitig gefälschte Influencer herauszufiltern.

Darüber hinaus hat zwar eine Handvoll Prominente und Top-Influencer Twitter abgeschworen, als Musk seine Pläne ankündigte, ihnen ihre verifizierten Abzeichen zu entziehen – darunter Elton John, Meek Mill, Jim Carrey und Whoopi Goldberg –, aber viele haben sich entschieden, auf der Plattform zu bleiben.

… und weiter zu twittern.

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg beendete das Jahr 2022 mit einem der denkwürdigsten Tweets, in dem sie Andrew Tate, einen ehemaligen Kickboxer und professionellen Frauenfeind, trollte, nachdem er sich mit den hohen Emissionen seiner Autosammlung gebrüstet hatte.

Sie schrieb: „Ja, bitte kläre mich auf. Schick mir eine E-Mail an smalldickenergy@getalife.com.“ Ihre Antwort wurde schnell zu einem der 10 meistgelesenen Tweets aller Zeiten und erhielt 1.958 Likes pro Stunde.

Tate wurde daraufhin von der rumänischen Polizei verhaftet, nachdem ein weiterer an Thunberg gerichteter Tweet den Behörden geholfen hatte, festzustellen, dass er sich im Land aufhielt. Darin antwortet Tate auf Thunberg, indem er seine Männlichkeit und seinen Status bestätigt und eine Zigarre und eine Pizzaschachtel als Requisiten verwendet. Die Pizzaschachtel gab den Behörden einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Kurze Zeit später wurden Tate und sein Bruder wegen angeblichen Sexhandels und Vergewaltigung verhaftet.

Thunberg twitterte diese Nachricht: „Das passiert, wenn man seine Pizzakartons nicht recycelt“ – was zum zweitbeliebtesten Tweet aller Zeiten wurde. Zwischen dem Twitter Day 2022 und dem Twitter Day 2023 erhielt der Beitrag durchschnittlich 1.800 Likes pro Stunde.

Thunberg ist nicht die Einzige, die es mit ihren witzigen Antworten auf Andrew Tate in die Liste der beliebtesten Tweets geschafft hat. Die Gratulation an die Astronauten, die inmitten der Proteste von George Floyd und der COVID-19-Pandemie den Planeten verlassen haben, brachte Komiker und Internet-Persönlichkeit Andy Milonakis den 8. Platz ein. Tweets, die sich auf Twitter selbst beziehen, scheinen ebenfalls erfolgreich zu sein: Musk schlug nach dem Kauf des sozialen Netzwerks vor, wieder zum ursprünglichen Coca-Cola-Rezept mit Kokain zurückzukehren, und forderte die Hasser auf, in der Nähe zu bleiben. Was sie wahrscheinlich auch tun würden, wenn Meta wieder untergeht: Twitters stolzes „Hallo an buchstäblich jeden“ wird unterstützt von … buchstäblich jedem. Eine hoffnungsvolle Botschaft zu seiner eigenen Amtseinführung bescherte dem derzeitigen US-Präsidenten Joe Biden Platz 5.

Die Top 10 wird durch eine heitere Nachricht vervollständigt, in der der ehemalige US-Präsident Barack Obama der Basketball-Legende Kobe Bryant und seiner bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Tochter Gianna gedenkt und Nelson Mandela nach den Gewalttaten in Charlottesville zitiert, indem er sagt: „Niemand wird geboren und hasst einen anderen Menschen wegen seiner Hautfarbe, seiner Herkunft oder seiner Religion …“. Schlussendlich ist es die Ankündigung des Ablebens von Schauspieler Chadwick Boseman im Jahr 2020, die wie eine Erdlawine den ersten Platz einnimmt.

Die Zukunft von Twitter

Auch wenn es noch Fragen zur Zukunft von Twitter unter der Führung von Musk gibt, zeigt uns der Twitter Day 2023, dass die Plattform auch weiterhin noch eine relevante und wichtige Rolle in der digitalen Welt einnehmen wird.

Nachdem er innerhalb eines Monats nach seiner Übernahme die Hälfte der wichtigsten Werbekunden von Twitter (darunter Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford und General Mills) verloren hat, hat Musk einen neuen Ansatz für die Werbung angedeutet. Der Milliardär schlug kürzlich die Schaffung einer Super-App namens X vor – eine Plattform, die mehrere Dienste wie Shopping, Essensbestellungen und Fahrdienste anbietet.

„Das langfristige Potenzial von Twitter ist meiner Meinung nach um eine Größenordnung größer als sein aktueller Wert“, sagte Musk über das Projekt. „Der Kauf von Twitter ist ein Beschleuniger für die Entwicklung von X, der App für alles.“

Auch wenn Zweifel an der Durchführbarkeit und Begehrenswürdigkeit eines solch ehrgeizigen Projekts bestehen, könnte es ein Schlüsselfaktor für den zukünftigen Erfolg von Twitter sein, wenn es Musk gelingt, X zu verwirklichen.