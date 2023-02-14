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ChatGPT için en iyi VPN'i indirin. OpenAI logosu.

VPN ile ChatGPT nasıl kullanılır

1. Adım

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ExpressVPN'e ve onun ışık hızındaki hizmetine kaydolun.

2. Adım

Amerika Birleşik Devletleri'ni gösteren dünya.

ChatGPT'nin erişilebildiği bir yerdeki bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.

3. Adım

OpenAI logosu bulunan bir laptop, tablet ve telefon.

ChatGPT ile her yerden güvenli bir şekilde sohbet edin!

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Yapay zeka ile konuşan konuşma balonları.

VPN ile ChatGPT hesabı için nasıl kaydolunur

ChatGPT gibi tartışmalı yapay zeka teknolojisinin benimsenmesi, başlangıcından beri hızla arttı. Ne yazık ki bu teknolojilere erişim, devlet sınırlamaları veya sansür politikaları nedeniyle bazı bölgelerde engellendi. Diğer durumlarda, ChatGPT'nin öğrenci eğitimini olumsuz etkilemesi korkusuyla eğitim kurumlarında engellendi.

  1. ChatGPT'nin erişilebildiği bir yerdeki bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.

  2. Tarayıcınızda gizli bir sekme açın ve kayıt işlemini başlatmak için OpenAI web sitesini ziyaret edin.

  3. Bir güvenlik kodu almak için telefon numaranızı onaylamanız istenecek.

  4. Kayıt işlemini tamamlamak için güvenlik kodunu kullanın.

Bir laptop ekranında ikili kod ve konuşma balonları.

ChatGPT neden bu kadar popüler?

ChatGPT'nin popülaritesi, kullanım kolaylığına ve geniş bir uygulama alanına sahip olmasına dayandırılabilir. Buna şu beceriler dahildir:

  • Güvenilir insansı metinler oluşturma. Bu, onu tamamlama, diyalog oluşturma ve dil çevirisi gibi görevler için kullanışlı kılıyor.

  • Programlama kodu oluşturma. Bu, onu otomasyon programları gibi basit kodlama görevleri için kullanışlı kılıyor.

  • İçeriği anlama. ChatGPT, verilen bir istemin içeriğini anlayabiliyor ve konuyla ilgili uyumlu yanıtlar oluşturabiliyor. Bu, onu soru yanıtlama, diyalog oluşturma ve metin özetleme için kullanışlı kılıyor.

  • Sürekli ince ayar yapılıyor. ChatGPT, muazzam miktarda veriyle ön eğitimden geçiyor ve bu onun özel kullanım durumları için kalibre edilmesini sağlıyor. Bu da özel görevler veya özel veri türleri için uyarlanabilmesi anlamına geliyor.

Dünyanın bir parçasını gösteren bir ekran.

ChatGPT'nin erişilebildiği ülkeler

ChatGPT, dünya etrafında birçok ülkeden ve bölgeden erişilebilmektedir. Buna şu ülkeler dahildir: Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Hırvatistan, Danimarka, Ekvator, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, Endonezya, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri.

Zamanla daha fazla bölgede erişilebileceği beklenmektedir ve kullanıcıların OpenAI'ın desteklenen ülkeler ve bölgeler listesini düzenli olarak kontrol etmesi önerilir. Kesin bir şey var: dünya etrafında 94 ülkede yüksek hızlı sunucular sayesinde, ExpressVPN, ChatGPT ihtiyaçlarınızı kolayca karşılar!

ExpressVPN neden ChatGPT için en iyi VPN

ExpressVPN neden ChatGPT için en iyi VPN

Veri sınırı

Sınırsız

VPN sunucusu konumları

94 ülke

Müşteri desteği

7/24 canlı sohbet

Sunucu teknolojisi

TrustedServer

Aktivite ve bağlantı kaydı

Asla

Aynı anda bağlantı sayısı

5

Cihaz desteği

Her cihaz için uygulama

Özel yapım VPN protokolü

Lightway

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Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.

ExpressVPN aboneliğiniz; PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV, Android TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

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Linux için VPN
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SSS: ChatGPT VPN'i*

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*Bu yanıtlardan bazıları aslında ChatGPT'nin yardımıyla yazılmıştır!

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