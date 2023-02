Wie Sie sich mit einem VPN für ein ChatGPT-Konto registrieren

Die Verbreitung von KI-Technologien wie ChatGPT hat seit ihrer Einführung rasch zugenommen. Leider wurde der Zugang zu diesen Technologien in einigen Regionen aufgrund von Regierungsbeschränkungen oder Zensurmaßnahmen blockiert. In anderen Fällen wurde ChatGPT in Bildungseinrichtungen blockiert, weil man befürchtet, es könne sich negativ auf das Lernen der Studenten auswirken.

Verbinden Sie sich mit einem VPN-Server, auf dem ChatGPT verfügbar ist. Öffnen Sie ein privates Fenster in Ihrem Browser und rufen Sie die OpenAI-Website auf, um den Registrierungsprozess zu starten. Sie werden aufgefordert, Ihre Telefonnummer zu verifizieren, um einen Sicherheitscode zu erhalten. Verwenden Sie den Sicherheitscode, um Ihre Registrierung abzuschließen.

Für Kunden in den USA bietet OpenAI ein kostenpflichtiges Pilot-Abonnementprogramm namens ChatGPT Plus an. Das Abo umfasst: Schnellere Antwortzeiten, vorrangiger Zugang zu neuen Funktionen und allgemeiner Zugriff auf ChatGPT – auch während der Spitzenzeiten. Es wird erwartet, dass im Laufe der Zeit weitere Optionen angekündigt werden.