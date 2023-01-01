Как создать учетную запись ChatGPT с VPN

Технология искусственного интеллекта-собеседника, такого как ChatGPT, стала очень распространена с момента своего создания. К сожалению, в некоторых регионах доступ к таким технологиям был заблокирован из-за государственных ограничений или цензуры. В других случаях чат-бот ChatGPT блокировался в образовательных учреждениях из-за опасений, что он помешает студентам эффективно учиться.

Подключитесь к VPN-серверу в локации, где чат-бот ChatGPT не заблокирован. Откройте новое окно браузера в приватном режиме (инкогнито) и перейдите на сайт OpenAI, чтобы начать процесс регистрации. Вам нужно будет предоставить свой номер телефона, чтобы получить код безопасности. При помощи кода безопасности завершите процесс регистрации учетной записи.



Если вы находитесь в США, то сервис OpenAI запускает пилотную версию платной подписки, которая называется ChatGPT Plus. В этот тарифный план входят: более быстрое время отклика, приоритетный доступ к новым функциям, а также приоритетный доступ к ChatGPT даже в часы пиковой нагрузки. Другие преимущества платного тарифного плана анонсируют позже.