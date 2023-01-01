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Как пользоваться ChatGPT с VPN

Шаг 1

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Шаг 2

Глобус с изображением Соединенных Штатов Америки.

Подключитесь к локации VPN-серверов, где доступен чат-бот ChatGPT.

Шаг 3

A laptop, tablet, and phone, with the OpenAI logo.

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Текстовые облачка. Переписка с ИИ.

Как создать учетную запись ChatGPT с VPN

Технология искусственного интеллекта-собеседника, такого как ChatGPT, стала очень распространена с момента своего создания. К сожалению, в некоторых регионах доступ к таким технологиям был заблокирован из-за государственных ограничений или цензуры. В других случаях чат-бот ChatGPT блокировался в образовательных учреждениях из-за опасений, что он помешает студентам эффективно учиться. 

  1. Подключитесь к VPN-серверу в локации, где чат-бот ChatGPT не заблокирован.

  2. Откройте новое окно браузера в приватном режиме (инкогнито) и перейдите на сайт OpenAI, чтобы начать процесс регистрации.

  3. Вам нужно будет предоставить свой номер телефона, чтобы получить код безопасности.

  4. При помощи кода безопасности завершите процесс регистрации учетной записи.

Если вы находитесь в США, то сервис OpenAI запускает пилотную версию платной подписки, которая называется ChatGPT Plus. В этот тарифный план входят: более быстрое время отклика, приоритетный доступ к новым функциям, а также приоритетный доступ к ChatGPT даже в часы пиковой нагрузки. Другие преимущества платного тарифного плана анонсируют позже.

Бинарный код и текстовые облачка на экране ноутбука.

Почему ChatGPT так популярен?

Популярность чат-бота ChatGPT можно объяснить тем, что им просто пользоваться, а также его можно применять для решения разных задач. Среди них:

  • Генерирование текста, подобного человеческому. Благодаря этому бот может создавать тексты, поддерживать диалог, а также переводить с и на разные языки.

  • Генерирование программного кода. Благодаря этому бот может выполнять простые задания по созданию кода, например, автоматизированные тесты. 

  • Понимание контекста. Чат-бот ChatGPT способен понимать контекст конкретного отрывка текста и генерировать релевантные и связные ответы. Благодаря этому бот может отвечать на вопросы, поддерживать диалог и составлять краткий пересказ текста.

  • Возможность постоянной тонкой настройки. ИИ ChatGPT тренировали на массивном объеме данных, поэтому его можно настроить для решения специфических проблем. Это значит, что ему можно давать узконаправленные задачи, и что он может работать с разными типами данных.

Экран, на котором изображена часть мира, выходящая из него.

Страны, в которых ChatGPT доступен

Чат-бот ChatGPT доступен в большинстве стран и регионов по всему миру, включая Аргентину, Австралию, Австрию, Бельгию, Бразилию, Канаду, Чили, Колумбию, Коста-Рику, Хорватию, Данию, Эквадор, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Исландию, Индонезию, Ирландию, Израиль, Италию, Японию, Малайзию, Мексику, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Перу, Филиппины, Польшу, Португалию, Сингапур, Южную Африку, Южную Корею, Испанию, Швецию, Швейцарию, Тайвань, Таиланд, Турцию, Великобританию и США.

Со временем технологию хотят запустить и в других странах, так что создатели просят пользователей регулярно проверять список доступных стран и регионов на сайте OpenAI. Вот что известно наверняка: благодаря молниеносным серверам в 94 странах мира ExpressVPN поможет вам делать что угодно с помощью ChatGPT!

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Почему ExpressVPN — лучший VPN-сервис для ChatGPT

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Часто задаваемые вопросы: VPN для ChatGPT*

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Какой VPN-сервис для ChatGPT — лучший?
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*Некоторые из этих ответов на английском языке были написаны при помощи ChatGPT!

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