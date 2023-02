Países onde o ChatGPT está disponível

O ChatGPT está disponível na maioria dos países e regiões do mundo, incluindo: Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Equador, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Malásia, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos.



Espera-se que ele se expanda para mais regiões ao longo do tempo e os usuários são encorajados a verificar regularmente a lista de países e regiões suportados pela OpenAI. Uma coisa é certa: com servidores ultrarrápidos em 94 países ao redor do mundo, a ExpressVPN atende às suas necessidades do ChatGPT!