Hoe maak je een ChatGPT-account aan met een VPN

De toepassing van AI-technologie voor gesprekken, zoals ChatGPT, is sinds het eerste begin snel toegenomen. Helaas is de toegang tot deze technologieën in sommige regio's geblokkeerd vanwege overheidsbeperkingen of censuurbeleid. In andere gevallen is ChatGPT geblokkeerd in onderwijsinstellingen uit angst voor een negatieve invloed op het leren van studenten.

Verbind met een VPN-serverlocatie waar ChatGPT beschikbaar is. Open een privévenster op je browser en bezoek de OpenAI-website om het registratieproces te starten. Je wordt gevraagd je telefoonnummer te verifiëren om een beveiligingscode te ontvangen. Gebruik de beveiligingscode om je registratieproces te voltooien.

Voor mensen in de VS lanceert OpenAI een proefprogramma met een betaald abonnement, ChatGPT Plus genaamd. Het plan omvat snellere reactietijden, prioritaire toegang tot nieuwe functies en algemene toegang tot ChatGPT, zelfs tijdens piekuren. Andere opties zullen naar verwachting na verloop van tijd worden aangekondigd.