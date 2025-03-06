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- Windows 7 ve üzeri için ExpressVPN nasıl kurulur
- Nasıl kurulur Windows (OpenVPN manuel kurulum)
- Hangi Windows sürümünü kullandığınızı nasıl öğrenebilirsiniz
Windows’ta ExpressVPN kullanma
- Windows cihazınızdan bir VPN bağlantısını nasıl paylaşırsınız
- Windows’ta DNS ayarları nasıl değiştirilir
Sorun giderme
- Windows yükleyici hataları
- ExpressVPN bağlantınız kesildikten sonra internetinizi geri yükleme
- PPTP ve L2TP manuel yapılandırmaları artık desteklenmemektedir
- Bağlanılamıyor: Kullanımda Olan Tüm TAP-Windows/TAP-Win32 adaptörleri