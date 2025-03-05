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ExpressVPN Keys şifre güvenliğinizi kontrol etmenizi sağlar. Benzersiz, karmaşık ve hacklenmesi zor şifreler oluşturabilir, bunları güvenli bir dijital kasaya kaydedebilir, ardından sadece bir tıkla giriş bilgilerinizi doldurabilirsiniz. İşte ExpressVPN Keys’in tam sürüm notları.

27 Eylül 2023

versiyon 2.0.2

Bu sürümde, biz:

Eşitleme gerçekleştiğinde, giriş bilgileri listesindeki kaydırma pozisyonunun kaybolmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Otomatik kaydetme ile ilgili bir sorun düzeltildi; mevcut bir girişi güncellerken otomatik kaydetme diyalog kutusu beklenen kullanıcı adı veya şifreyi göstermiyordu.

22 Eylül 2023

versiyon 2.0.1

Çok adımlı giriş akışlarında, ExpressVPN Keys’in beklenmedik bir şekilde otomatik kaydetme diyalog kutusu gösterdiği bir sorun düzeltildi.

21 Eylül 2023

versiyon 2.0.0

Bu sürümde, ExpressVPN Keys deneyiminizi geliştirmek için birçok yeni özellik tanıttık. Artık şunları yapabilirsiniz:

Güvenli notlar ekleyin, düzenleyin, görüntüleyin ve arayın.

Kredi/banka kartlarını ekleyin, düzenleyin, görüntüleyin ve arayın.

Yazdırmak veya güvenli bir yerde saklamak için kurtarma kodunuzu bir PDF olarak indirin.

Kurtarma kodunuzu kaybederseniz veya yeni bir koda ihtiyaç duyarsanız, sıfırlayın.

Uzantıdan çıktıktan sonra Keys’in kilidinin açık kalma süresini özelleştirin.

Keys’teki kayıtlı verilerinizi dışa aktarın ve isterseniz tekrar içe aktarın.

Daha önce iOS veya Android için ExpressVPN uygulamasında kaydettiğiniz herhangi bir 2FA doğrulama kodunu görüntüleyin.

2023 Nisan 20

versiyon 1.0.16

Diğer şifre yöneticilerinden kredi kartları ve notların içe aktarılabilirliği güvenilirliğini artırdık.

2023 Mart 30

versiyon 1.0.14

1Password’dan giriş bilgilerini içe aktardığınızda güvenilirliği artırdık.

2023 Mart 22

versiyon 1.0.13

Şifre oluşturucu ve görüntüleme ekranlarındaki bazı grafik hatalarını düzelttik.

2023 Mart 16

versiyon 1.0.12

Artık daha fazla karakter kullanabilirsiniz! Başlıklar ve kullanıcı adları için alan limitlerini artırdık.

2023 Mart 13

versiyon 1.0.11

Bu sürümde, biz:

ExpressVPN Keys’e içe aktarılabilecek şifreleri depolayan diğer şifre yöneticilerinin eksik simgeleri eklendi.

Giriş bilgilerini yeniden içe aktarmaya çalıştığınızda, ExpressVPN Keys’in size hata mesajları göstermek yerine yeniden içe aktarılan giriş bilgilerini göz ardı etmesini sağladık.

2023 Mart 9

versiyon 1.0.10

Bu sürüm itibarıyla artık şunları yapabilirsiniz:

Kaydedilmiş güvenli notlarınızı görüntüleyin.

Kaydedilmiş kredi kartlarınızı görüntüleyin.

2023 Şubat 17

versiyon 1.0.7

Microsoft Edge’den giriş bilgilerini başarılı bir şekilde içe aktarmanızı zaman zaman engelleyen bir hata düzeltildi.

2023 Şubat 7

versiyon 1.0.6

Giriş bilgilerine eklediğiniz notların uzunluğu birden fazla satır gerektirecek kadar uzunsa, bu notların çok satırlı olarak görüntülenmesini engelleyen küçük bir hata düzeltildi.

12 Ekim 2022

versiyon 1.0.5

Belirli şifreleri içe aktarmanızı engelleyen bir hata düzeltildi.

4 Eylül 2022

versiyon 1.0.4

Güncelleme zamanı! ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısının güncellendiğini bildiren yeni bir bildirim ekledik.

2022 Ağustos 25

versiyon 1.0.3

Bu sürüm birçok iyileştirme içerir, bunlar arasında:

Yeni özellikler Her kayıtlı giriş bilgisi için kişisel notlar ekleyebilirsiniz. LastPass, Dashlane, 1Password ve Bitwarden’dan şifrelerinizi CSV dosyası olarak içe aktarabilirsiniz. Keys ile ilgili destek makalelerini Yardım sekmesinde bulabilirsiniz.

Hata düzeltmeleri Yerinden çıkmış olan bazı simgeleri yeniden hizaladık. Kaydedilen bir giriş bilgisinin silinmesinin etkili olması için bekleme süresini azalttık.

İyileştirmeler Kullandığımız yazı tipi ailesi için teşekkür notları ekledik.

