For at se udgivelsesnoterne for VPN-browserudvidelsen, besøg denne side

ExpressVPN Keys lader dig tage kontrol over din adgangskodesikkerhed. Du kan generere unikke, komplekse adgangskoder, der er svære at hacke, gemme dem i en sikker digital boks, og derefter udfylde dine logins med et enkelt klik. Her er de fulde udgivelsesnoter for ExpressVPN Keys.

27. september 2023

version 2.0.2

I denne udgivelse har vi:

Vi har rettet et problem, hvor scrollepositionen i listen over logins blev mistet, når synkronisering opstod.

Vi har rettet et problem med autolagring, hvor autolagringsdialogen ikke viste det forventede brugernavn eller adgangskode ved opdatering af en eksisterende post.

22. september 2023

version 2.0.1

Vi har rettet et problem, hvor ExpressVPN Keys uventet viste dig en autolagringsdialog i multi-trins login-flows.

21. september 2023

version 2.0.0

I denne udgivelse lancerede vi flere nye funktioner for at forbedre din ExpressVPN Keys-oplevelse. Du kan nu:

Tilføje, redigere, se og søge efter sikre noter.

Tilføje, redigere, se og søge efter kredit-/betalingskort.

Downloade en PDF af din gendannelseskode for at printe eller gemme et sikkert sted.

Nulstille din gendannelseskode, hvis du mister den eller har brug for en ny.

Tilpasse, hvor længe Keys forbliver ulåst efter du har forladt udvidelsen.

Eksportere dine gemte data fra Keys og genimportere dem, hvis du ønsker det.

Se alle 2FA bekræftelseskoder, du tidligere har gemt på ExpressVPN-appen til iOS eller Android.

20. april 2023

version 1.0.16

Vi har forbedret pålideligheden ved import af kreditkort og noter fra andre adgangskodeadministratorer.

30. marts 2023

version 1.0.14

Vi har forbedret pålideligheden, når du importerer logins fra 1Password.

22. marts 2023

version 1.0.13

Vi har rettet nogle grafiske fejl på adgangskodegeneratoren og visningsskærme.

16. marts 2023

version 1.0.12

Nu har du flere tegn at lege med! Vi har øget feltgrænserne for titler og brugernavne.

13. marts 2023

version 1.0.11

I denne udgivelse har vi:

Vi har tilføjet nogle manglende ikoner af andre adgangskodeadministratorer, hvis lager af adgangskoder kan importeres til ExpressVPN Keys.

Vi har rettet et problem, hvor, hvis du forsøgte at genimportere logins, viste ExpressVPN Keys fejlmeddelelser i stedet for bare at ignorere de genimporterede logins.

9. marts 2023

version 1.0.10

Fra denne udgivelse kan du nu:

Se dine gemte sikre noter.

Se dine gemte kreditkort.

17. februar 2023

version 1.0.7

Vi har rettet en fejl, der lejlighedsvis forhindrede dig i at importere logins fra Microsoft Edge med succes.

7. februar 2023

version 1.0.6

Vi har rettet en mindre fejl, der forhindrede noter, du tilføjede til logins, i at vise sig på flere linjer, hvis noten var lang nok til at kræve flere linjer.

12. oktober 2022

version 1.0.5

Vi har rettet en fejl, der forhindrede dig i at importere visse adgangskoder.

4. september 2022

version 1.0.4

Det er tid til en opdatering! Vi har tilføjet en ny meddelelse, der fortæller dig, når ExpressVPN Keys-browserudvidelsen er blevet opdateret.

25. august 2022

version 1.0.3

Denne udgivelse indeholder en del forbedringer, herunder:

Nye funktioner Du kan nu tilføje personlige noter til hver gemt login. Du kan importere dine nuværende adgangskoder fra LastPass, Dashlane, 1Password og Bitwarden som CSV-filer. Du kan finde supportartikler for Keys i Hjælp-fanen.

Fejlrettelser Vi har justeret nogle ikoner, der var ude af plads. Vi har reduceret ventetiden før sletning af et gemt login træder i kraft.

Forbedringer Vi har tilføjet anerkendelser for den skrifttypefamilie, vi bruger.