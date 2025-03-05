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ExpressVPN Keys позволяет вам управлять безопасностью ваших паролей. Вы можете генерировать уникальные, сложные пароли, которые трудно взломать, хранить их в защищённом цифровом хранилище, а затем выполнять вход с помощью всего одного клика. Вот полные примечания к выпуску ExpressVPN Keys.

2023 Сентябрь 27

версия 2.0.2

В этом выпуске мы:

Исправлена ошибка, при которой позиция прокрутки в списке логинов терялась во время синхронизации.

Исправлена ошибка с автосохранением, когда автосохранение не показывало ожидаемые имя пользователя или пароль при обновлении существующей записи.

2023 Сентябрь 22

версия 2.0.1

Мы исправили ошибку, при которой в многоступенчатых процессах входа в систему ExpressVPN Keys неожиданно показывал диалог автосохранения.

2023 Сентябрь 21

версия 2.0.0

В этом выпуске мы представили несколько новых функций для улучшения вашего опыта с ExpressVPN Keys. Теперь вы можете:

Добавлять, редактировать, просматривать и искать защищенные заметки.

Добавлять, редактировать, просматривать и искать кредитные/дебетовые карты.

Загрузить PDF вашего кода восстановления для печати или хранения в безопасном месте.

Сбросить код восстановления, если вы его потеряли или он вам нужен заново.

Настроить продолжительность времени, в течение которого Keys остаётся разблокированным после закрытия расширения.

Экспортируйте ваши сохраненные данные из Keys и импортируйте их снова по желанию.

Просматривать любые 2FA проверочные коды, которые вы ранее сохранили в приложении ExpressVPN для iOS или Android.

2023 20 апреля

версия 1.0.16

Мы улучшили надёжность импорта кредитных карт и заметок из других менеджеров паролей.

2023 30 марта

версия 1.0.14

Мы улучшили надёжность при импорте логинов из 1Password.

2023 22 марта

версия 1.0.13

Мы исправили несколько графических ошибок в генераторе паролей и на экранах просмотра.

2023 16 марта

версия 1.0.12

Теперь у вас есть доступ к большему количеству символов! Мы увеличили лимиты на количество символов для заголовков и имен пользователей.

2023 13 марта

версия 1.0.11

В этом выпуске мы:

Добавлены недостающие иконки других менеджеров паролей, чье хранилище паролей можно импортировать в ExpressVPN Keys.

Исправлена ошибка, при которой, если вы пытались повторно импортировать логины, ExpressVPN Keys показывал вам сообщения об ошибках вместо того, чтобы игнорировать повторно импортированные логины.

2023 9 марта

версия 1.0.10

С этого выпуска вы теперь можете:

Просматривать сохранённые защищённые заметки.

Просматривать ваши сохранённые кредитные карты.

2023 17 февраля

версия 1.0.7

Мы исправили баг, который иногда мешал успешно импортировать логины из Microsoft Edge.

2023 7 февраля

версия 1.0.6

Мы исправили небольшую ошибку, которая мешала заметкам, добавленным к логинам, отображаться на нескольких строках, если длина заметки требовала нескольких строк.

2022 Октябрь 12

версия 1.0.5

Мы исправили баг, который мешал вам импортировать некоторые пароли.

2022 Сентябрь 4

версия 1.0.4

Время для обновления! Мы добавили новое уведомление, которое сообщит вам, когда обновлено расширение браузера ExpressVPN Keys.

2022 25 августа

версия 1.0.3

Этот выпуск включает множество улучшений, включая:

Новые функции Теперь вы можете добавлять личные заметки к каждому сохранённому логину. Вы можете импортировать текущие пароли из LastPass, Dashlane, 1Password и Bitwarden в виде файлов CSV. Вы можете найти статьи поддержки для Keys на вкладке помощи.

Исправление ошибок Мы отрегулировали некоторые иконки, которые были размещены неправильно. Мы сократили время ожидания до удаления сохраненного логина.

Улучшения Мы добавили признания для семейства шрифтов, которые мы используем.

