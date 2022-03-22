Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var?Hemen ExpressVPN Edinin
Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda.Uygulamaları ücretsiz edinin
Birincil şifrenizi hatırlayamadığınızdan dolayı ExpressVPN Keys’in kilidini açamıyorsanız birincil şifrenizi sıfırlamak için şu adımları takip edin. Birincil şifrenizi sıfırlamak için kurtarma kodunuz gereklidir.
ExpressVPN Keys Chrome uzantısı:
- ExpressVPN Keys Chrome uzantısını yükleyin ve kurun.
- ExpressVPN Keys Chrome uzantısına tıklayın.
- Kilit açma ekranında, Birincil Şifreyi unuttunuz mu?‘ya tıklayın.
- Kurtarma Kodunu Kullanın‘a tıklayın.
- Yönergeleri takip edin.
Android veya iOS için ExpressVPN:
- Uygulama içinde Seçenekler‘e dokunun.
- Ayarlar > Güvenlik > Birincil şifreyi değiştirin‘e dokunun.
- Birincil Şifreyi unuttunuz mu? > Kurtarma Kodunu Kullanın‘a dokunun.
- Yönergeleri takip edin.
Birincil şifrenizi ve kurtarma kodunuzu kaybettiyseniz: Şifre yöneticisi hesabınızı sıfırlamak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.