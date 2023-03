Importante: ExpressVPN Keys verrà gradualmente distribuito a tutti gli utenti di Windows, Mac e Linux tramite un’Android. ExpressVPN Keys verrà gradualmente distribuito a tutti gli utenti di Windows, Mac e Linux tramite un’ estensione browser per Chrome e nell’app di ExpressVPN per iOS

Se non riesci a sbloccare ExpressVPN Keys perché non ricordi la tua password principale, segui questi passaggi per reimpostare la tua password principale. Per reimpostare la password principale è necessario il codice di recupero.

Estensione per Chrome di ExpressVPN Keys:

Installa e configura l’estensione per Chrome di ExpressVPN Keys. Clicca sull’estensione per Chrome di ExpressVPN Keys. Nella schermata di sblocco, clicca su Hai dimenticato la password principale? Clicca su Usa il codice di recupera. Segui le istruzioni.

ExpressVPN per Android o iOS:

Nell’app, tocca Opzioni. Poi Impostazioni > Sicurezza > Modifica della password principale. Tocca Hai dimenticato la password principale? > Usa il codice di recupera. Segui le istruzioni.

Se hai perso la tua password principale e il tuo codice di recupero: per reimpostare l’account del tuo password manager.

Importante: ExpressVPN utilizza la ExpressVPN utilizza la crittografia a conoscenza zero e pertanto non può vedere o ripristinare i dati crittografati. Gli accessi memorizzati andranno persi.

