Brug for en VPN eller DNS til din enhed? Få ExpressVPN nu

Én ExpressVPN-konto. På alle enheder. Få apps gratis

VIGTIGT: ExpressVPN Keys bliver løbende rullet ud til alle brugere på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys bliver løbende rullet ud til alle brugere på Windows, Mac og Linux via en Chrome-browserudvidelse (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave) og i ExpressVPN-appen til iOS og Android

Hvis du ikke kan låse ExpressVPN Keys op, fordi du ikke kan huske din primære adgangskode, kan du følge disse trin for at nulstille din primære adgangskode. Du har brug for din gendannelseskode for at nulstille din primære adgangskode.

Chrome-udvidelse til ExpressVPN Keys:

Installér ExpressVPN Keys-udvidelsen til Chrome. Klik på ExpressVPN Keys-udvidelsen til Chrome. På låseskærmen skal du trykke på Glemt primær adgangskode? Klik på Brug gendannelseskode. Følg vejledningerne.

ExpressVPN til Android eller iOS:

Tryk på Indstillinger i appen. Tryk på Indstillinger > Sikkerhed > Skift primær adgangskode. Tryk på Glemt primær adgangskode? > Brug gendannelseskode. Følg vejledningerne.

Hvis du har mistet din primære adgangskode og din gendannelseskode: Kontakt ExpressVPN’s supportteam for at nulstille kontoen til din adgangskodeadministrator.

Vigtigt: ExpressVPN bruger vidensfri kryptering og kan derfor ikke se eller gendanne dine krypterede data. Du mister dine gemte logins.

Har du brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN’s supportteam for at få hjælp.

Tilbage til toppen