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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для ОС Windows, Mac и Linux через iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для ОС Windows, Mac и Linux через браузерное расширение для Chrome (также подходит для Chrome, Opera, Edge, Vivaldi и Brave) и в приложении ExpressVPN для Android

Если вы не можете открыть ExpressVPN Keys, потому что забыли свой основной пароль, выполните эти шаги для восстановления основного пароля. Для смены основного пароля потребуется код восстановления.

Браузерное расширение ExpressVPN Keys для Chrome:

Установите и настройте расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Нажмите на расширение ExpressVPN Keys для Chrome. На экране разблокировки нажмите Нужна помощь? Нажмите Код восстановления. Следуйте инструкциям.

Приложение ExpressVPN для Android и iOS:

Откройте приложение. Нажмите Настройки. Нажмите Настройки > Безопасность > Изменить основной пароль. Нажмите Забыли основной пароль? > Использовать код восстановления. Следуйте инструкциям.

Если вы потеряли свой основной пароль и свой код восстановления, чтобы восстановить пароль для учетной записи менеджера паролей.

Важно! ExpressVPN использует ExpressVPN использует шифрование с нулевым разглашением и поэтому не может видеть или восстановить ваши зашифрованные данные. Ваши сохраненные логины будут утеряны.

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