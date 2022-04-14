Нужен VPN- или DNS-сервис для вашего устройства?Купить ExpressVPN сейчас
Одна учетная запись ExpressVPN. Все устройства.Установить приложения бесплатно
Если вы не можете открыть ExpressVPN Keys, потому что забыли свой основной пароль, выполните эти шаги для восстановления основного пароля. Для смены основного пароля потребуется код восстановления.
Браузерное расширение ExpressVPN Keys для Chrome:
- Установите и настройте расширение ExpressVPN Keys для Chrome.
- Нажмите на расширение ExpressVPN Keys для Chrome.
- На экране разблокировки нажмите Нужна помощь?
- Нажмите Код восстановления.
- Следуйте инструкциям.
Приложение ExpressVPN для Android и iOS:
- Откройте приложение. Нажмите Настройки.
- Нажмите Настройки > Безопасность > Изменить основной пароль.
- Нажмите Забыли основной пароль? > Использовать код восстановления.
- Следуйте инструкциям.
Если вы потеряли свой основной пароль и свой код восстановления, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN, чтобы восстановить пароль для учетной записи менеджера паролей.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.