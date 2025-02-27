Bu rehber, bağlantı günlüğünüzdeki “Bağlantı eş tarafından sıfırlandı” hata mesajını nasıl çözeceğinizi gösterecektir.

Sat Apr 16 16:04:54 2016 write TCPv4_CLIENT: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (code=10054)\r

1. ExpressVPN’in son sürümünü indirin

ExpressVPN uygulamasının en son sürümünü kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Değilse, cihazınız için en son uygulama versiyonunu indirin.

ExpressVPN uygulamanızı kurun:

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön

2. VPN protokolünüzü değiştirin

VPN protokolleri, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir.

En iyi deneyim için, ExpressVPN varsayılan olarak seçilen Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir.

Otomatik protokol ile ExpressVPN’e bağlanamıyorsanız, aşağıdaki sırada diğer protokolleri deneyin (varsa):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Protokolü nasıl değiştireceğinizi öğrenin…

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön