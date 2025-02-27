Bu rehber, bağlantı günlüğünüzdeki “Bağlantı eş tarafından sıfırlandı” hata mesajını nasıl çözeceğinizi gösterecektir.
Sat Apr 16 16:04:54 2016 write TCPv4_CLIENT: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (code=10054)\r
Git…
1. ExpressVPN’in son sürümünü indirin
2. VPN protokolünüzü değiştirin
1. ExpressVPN’in son sürümünü indirin
ExpressVPN uygulamasının en son sürümünü kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Değilse, cihazınız için en son uygulama versiyonunu indirin.
ExpressVPN uygulamanızı kurun:
- Windows için kurulum yönergeleri
- Mac için kurulum yönergeleri
- iOS için Kurulum Yönergeleri
- Android için kurulum yönergeleri
- Linux için Kurulum Yönergeleri
- Yönlendiriciler için Kurulum Yönergeleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. VPN protokolünüzü değiştirin
VPN protokolleri, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir.
En iyi deneyim için, ExpressVPN varsayılan olarak seçilen Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir.
Otomatik protokol ile ExpressVPN’e bağlanamıyorsanız, aşağıdaki sırada diğer protokolleri deneyin (varsa):
- Lightway – TCP
- Lightway – UDP
- OpenVPN – TCP
- OpenVPN – UDP
- IKEv2
Protokolü nasıl değiştireceğinizi öğrenin…
- ExpressVPN Windows uygulaması
- ExpressVPN Mac uygulaması
- ExpressVPN Android uygulaması
- ExpressVPN iOS uygulaması
- ExpressVPN Linux uygulaması
- ExpressVPN yönlendirici uygulaması
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.