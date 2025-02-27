Это руководство покажет вам как исправить ошибку «Сброс соединения с клиентом» в вашем лог-файле соединения.

Sat Apr 16 16:04:54 2016 write TCPv4_CLIENT: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (code=10054)\r

1. Скачайте последнюю версию ExpressVPN

Проверьте, используете ли вы последнюю версию приложения ExpressVPN. Если нет, загрузите последнюю версию приложения для вашего устройства.

Установите и настройте ваше приложение ExpressVPN:

Нужна помощь? .

Вернуться наверх

2. Измените ваш VPN-протокол

VPN-протоколы — это методы, посредством которых ваше устройство подключается к VPN-серверу.

Для лучшего использования ExpressVPN рекомендует использовать вариант протокола Автоматически, который выбран по умолчанию.

Если вы не можете подключиться к ExpressVPN с использованием протокола Автоматически, попробуйте другие протоколы в следующем порядке (если они доступны):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Как изменить протокол для…

Нужна помощь? .

Вернуться наверх