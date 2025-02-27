Это руководство покажет вам как исправить ошибку «Сброс соединения с клиентом» в вашем лог-файле соединения.
Sat Apr 16 16:04:54 2016 write TCPv4_CLIENT: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (code=10054)\r
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1. Скачайте последнюю версию ExpressVPN
2. Измените ваш VPN-протокол
1. Скачайте последнюю версию ExpressVPN
Проверьте, используете ли вы последнюю версию приложения ExpressVPN. Если нет, загрузите последнюю версию приложения для вашего устройства.
Установите и настройте ваше приложение ExpressVPN:
- Инструкции по установке для Windows
- Инструкции по установке для Mac
- Инструкции по установке для iOS
- Инструкции по установке для Android
- Инструкции по установке для Linux
- Инструкции по установке для роутеров
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Измените ваш VPN-протокол
VPN-протоколы — это методы, посредством которых ваше устройство подключается к VPN-серверу.
Для лучшего использования ExpressVPN рекомендует использовать вариант протокола Автоматически, который выбран по умолчанию.
Если вы не можете подключиться к ExpressVPN с использованием протокола Автоматически, попробуйте другие протоколы в следующем порядке (если они доступны):
- Lightway – TCP
- Lightway – UDP
- OpenVPN – TCP
- OpenVPN – UDP
- IKEv2
Как изменить протокол для…
- Приложение ExpressVPN для Windows
- Приложение ExpressVPN для Mac
- Приложение ExpressVPN для Android
- Приложение ExpressVPN для iOS
- Приложение ExpressVPN для Linux
- Приложение ExpressVPN для роутеров
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.