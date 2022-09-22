Bu sınırlı garanti, ExpressVPN Aircove AX1800’ü doğrudan ExpressVPN’den veya ExpressVPN web sitesinde adı geçen yetkili ortaklar aracılığıyla satın aldıysanız geçerlidir. Başka bir kaynaktan satın alınan veya satın alındığı ülke dışına gönderilen ExpressVPN Aircove bu garanti kapsamında değildir. Aircove ile ilgili her türlü sorunuz veya geri bildiriminiz için https://www.expressvpn.com/support adresine ulaşabilirsiniz.

Express Technologies Limited, bu sınırlı garanti kapsamında satın alınan her yeni ExpressVPN Aircove’un https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove adresinde tanımlandığı gibi normal kullanım koşullarında malzeme ve işçilik açısından üretim hataları içermediğini garanti eder. Bu sınırlı garanti, ilk satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Express Technologies Limited, normal aşınma ve yıpranmaya veya kaza ya da kötüye kullanımdan kaynaklanan hasarlara karşı garanti vermez. Bu ürün, bu sigortanın amaçları doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya Avrupa Birliği’nde satılmak ve kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Express Technologies Limited, ürünün diğer ülkelerde uyumlu olduğunu veya benzer ekipmanlar için diğer ülkelerin sertifika gereksinimlerini karşılayacağını garanti edemez.

Yetkisiz değişiklik, onarım veya demontaj dâhil olmak üzere yönlendiricinin herhangi bir parçasının değiştirilmesi durumunda bu garanti geçersiz ve hükümsüz hâle gelir. ExpressVPN’e ait olmayan herhangi bir cihaz yazılımının kullanılması veya uygunsuz voltaj girişi, sıvı içine veya sert bir yüzeye düşürme, 0-40°C aralığı dışında sıcaklıklarda kullanım veya -20~70°C aralığı dışında sıcaklıklarda saklama dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygunsuz kullanımlar da garantiyi geçersiz kılar.

Aircove yönetmelik bilgileri

FCC Kimliği: 2A5HJ-AX1800

Bu cihaz, FCC Kuralları’nın 15’inci Bölümü ile uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır. Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz ve

Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dâhil olmak üzere, alınan her türlü girişimi kabul etmelidir. ExpressVPN tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretmekte ve yaymaktadır; talimatlara uygun şekilde kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo haberleşmelerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz, ekipmanı kapatıp açarak tespit edilebilen, televizyon veya radyo netliği üzerinde zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeyi denemesi tavsiye edilir: Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.

Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu ekipman, kontrolsüz bir çevre için belirlenen FCC/CE/UKCA radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu ekipman, aktif anten ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe ile çalıştırılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

LE-LAN cihazlarının kullanım kılavuzu, yukarıdaki bölümlerde belirtilen kısıtlamalarla ilgili talimatları içermelidir:

5150-5250 MHz bandında çalışan cihaz, eş kanallı mobil uydu sistemlerine zararlı parazit potansiyelini azaltmak için yalnızca iç mekanlarda kullanım içindir.

Bu cihaz için 5150-5350 MHz bandındaki Radyo Yerel Alan Ağları (WAS/RLAN) dâhil Kablosuz Erişim Sistemlerinin işlevleri, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yalnızca iç mekan kullanımı ile sınırlıdır.

Bu vesileyle, Express Technologies Limited, telsiz ekipman tipinin (ExpressVPN Aircove AX1800) 2014/53/EU sayılı Direktifin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc internet adresinden ulaşılabilir.

Frekans bantları: 2.4G WIFI: 2.412-2.472GHz; 5G WIFI: 5,15-5,25 GHz 5.725-5,85 GHz

Maksimum çıkış gücü: 2.4G wifi: 19,9 dBm; 5G wifi: 22,8 dBm; 5.8G wifi: 13,9dbm

Güç adaptörü bilgileri

AC adaptör üreticisi Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd. AC adaptör modeli ICP30A-120-1500 Giriş voltajı 100-240 V~ Giriş AC frekansı 50/60 Hz Çıkış voltajı DC 12,0 V Çıkış akımı 1,5 A Çıkış gücü 18,0 W Ortalama aktif verimlilik %87,0 Düşük yükte verimlilik (%10) %82,0 Yüksüz güç tüketimi 0,09 W

Üretici: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanya Virjin Adaları