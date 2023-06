Deze beperkte garantie is van toepassing als en alleen als je de ExpressVPN Aircove AX1800 rechtstreeks bij ExpressVPN hebt gekocht of via geautoriseerde partners die op de website van ExpressVPN worden vermeld. Een ExpressVPN Aircove die gekocht is bij een andere verkoper of is verzonden buiten het land waar het is gekocht, valt niet onder deze garantie. Neem voor vragen of feedback voor Aircove contact op via https://www.expressvpn.com/support.

In deze beperkte garantie garandeert Express Technologies Limited dat, op het moment van aankoop, elke nieuwe ExpressVPN Aircove vrij is van fabricagefouten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik, zoals gedefinieerd in https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Deze beperkte garantie is één jaar geldig vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Express Technologies Limited geeft geen garantie tegen normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeval of misbruik. Voor deze verzekering is dit product bedoeld om te worden verkocht en gebruikt in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie. Express Technologies Limited kan niet garanderen dat het product compatibel is in andere landen, of dat het zal voldoen aan de certificeringseisen van andere landen voor soortgelijke apparatuur.

Deze garantie wordt nietig verklaard als een deel van de router is gewijzigd, inclusief ongeoorloofde wijziging, reparatie of demontage. De garantie wordt ook nietig verklaard door het gebruik van niet-ExpressVPN-firmware of door ongepast gebruik, inclusief maar niet beperkt tot: ongepaste spanningsingang, laten vallen in vloeistoffen of op harde oppervlakken, gebruik bij temperaturen buiten 0-40 ° C, of opslag bij temperaturen buiten -20~70 ° C.

Regelgevingsinformatie Aircove

FCC ID: 2A5HJ-AX1800

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door ExpressVPN zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. LET OP: Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, als het niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt, schadelijke interferenties veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal plaatsvinden in een bepaalde omgeving. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden bepaald door de apparatuur uit te schakelen en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen: Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Verklaring over blootstelling aan straling

Dit apparaat voldoet aan de FCC/CE/UKCA-limieten voor stralingsblootstelling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. Deze zender mag niet op dezelfde plek worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

De gebruikershandleiding voor LE-LAN-apparaten moet instructies bevatten met betrekking tot de in de bovenstaande paragrafen genoemde beperkingen, namelijk dat:

Het apparaat voor gebruik in de band 5150-5250 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis om het potentieel voor schadelijke interferentie naar co-channel mobiele satellietsystemen te verminderen.

De functies van draadloze toegangssystemen inclusief Radio Local Area Networks (WAS/RLAN’s) binnen de band 5150-5350 MHz voor dit apparaat zijn beperkt tot gebruik binnenshuis alleen binnen alle landen van de Europese Unie.

Hierbij verklaart Express Technologies Limited dat het type radioapparatuur (ExpressVPN Aircove AX1800) voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Frequentiebanden: 2.4G WIFI:2.412-2.472GHz; 5G WIFI:5.15-5.25GHz 5.725-5.85GHz

Maximaal uitgangsvermogen: 2.4Gwifi: 19.9dBm; 5G wifi: 22.8dBm; 5.8G wifi: 13.9dbm

Voedingsadapterinformatie

Fabrikant AC-adapter Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd. AC-adaptermodel ICP30A-120-1500 Ingangsspanning 100-240V~ AC-ingangsfrequentie 50/60Hz Uitgangsspanning DC 12,0 V Uitgangsstroom 1,5 A Uitgangsvermogen 18,0 W Gemiddelde actieve efficiëntie 87,0% Efficiëntie bij lage belasting (10%) 82,0% Stroomverbruik onbelast 0,09W

Fabrikant: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden