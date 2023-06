Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain, jos ostit ExpressVPN Aircove AX1800:n suoraan ExpressVPN:ltä tai ExpressVPN:n verkkosivustolla lueteltujen valtuutettujen kumppaneiden kautta. Tämä takuu ei kata ExpressVPN:n Aircovea, jos se on ostettu mistä tahansa muusta lähteestä tai toimitettu sen ostomaan ulkopuolelle. Jos sinulla on Aircovea koskevia kysymyksiä tai palautetta, ota yhteyttä osoitteeseen https://www.expressvpn.com/support.

Tässä rajoitetussa takuussa Express Technologies Limited takaa, että ostohetkellä mikään uusi ExpressVPN Aircove ei sisällä normaalissa käytössä ilmeneviä materiaali- tai valmistusvirheitä. Normaali käyttö on määritelty osoitteessa https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Tämä rajoitettu takuu on voimassa yhden vuoden alkuperäisestä ostopäivästä. Express Technologies Limited ei anna takuuta normaalin kulumisen tai onnettomuuksien ja väärinkäytön aiheuttamien vahinkojen varalta. Tämä vakuutus edellyttää, että tuote on tarkoitettu myytäväksi ja käytettäväksi Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Euroopan unionissa. Express Technologies Limited ei voi taata, että tuote on yhteensopiva muissa maissa tai että se täyttää muiden maiden sertifiointivaatimukset vastaaville laitteille.

Tämä takuu raukeaa, jos jotakin reitittimen osaa on muutettu, mukaan lukien luvaton muutos, korjaus tai purkaminen. Takuu raukeaa myös, jos reitittimessä käytetään muuta kuin ExpressVPN:n laiteohjelmistoa tai sitä käytetään muutoin epäasianmukaisesti, mukaan lukien epäasianmukainen jännitesyöttö, pudottaminen nesteeseen tai kovalle pinnalle, käyttö lämpötiloissa 0–40 °C:n ulkopuolella tai varastointi lämpötiloissa -20–70 °C:n ulkopuolella.

Aircoven lakisääteiset tiedot

FCC-tunnus: 2A5HJ-AX1800

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavien ehtojen mukaisesti: Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.

Tämän laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. Muutokset tai muokkaukset, joita ExpressVPN ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Huomaa: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisten laitteiden rajoituksia FCC:n sääntöjen kohdan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä kotikäytössä. Tämä laite tuottaa ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Laite saattaa aiheuttaa haitallista häiriötä radioyhteyksiin, ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Ei ole kuitenkaan takeita sille, etteikö häiriötä voisi esiintyä yksittäisessä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja pois päältä, käyttäjää kehotetaan yrittämään häiriön poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.

Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.

Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.

Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio-/TV-teknikkoon.

Säteilyaltistuslausunto

Tämä laite on FCC/CE/UKCA:n valvomattomalle ympäristölle asettamien säteilyaltistusrajojen mukainen. Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilyn lähteen ja kehosi väliin jää vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa sijoittaa tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

LE-LAN-laitteiden käyttöoppaassa on ohjeet, jotka liittyvät aiemmissa kohdissa mainittuihin rajoituksiin eli siihen, että

taajuusalueella 5150–5250 MHz toimiva laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta voidaan vähentää haitallisten häiriöiden mahdollisuutta satelliittivälitteisten matkaviestinjärjestelmien rinnakkaiskanavissa.

Tämän laitteen langattomien liityntäjärjestelmien toiminnot, mukaan lukien lähiverkot (WAS/RLAN) taajuusalueella 5150–5350 MHz, on rajoitettu sisäkäyttöön vain kaikissa Euroopan unionin maissa.

Express Technologies Limited vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi (ExpressVPN Aircove AX1800) on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Taajuusalueet: 2,4 GHz:n WiFi: 2,412–2,472 GHz; 5 GHz:n WiFi: 5,15–5,25 GHz, 5,725–5,85 GHz

Suurin lähtöteho: 2,4 GHz:n WiFi: 19,9 dBm; 5 GHz:n WiFi: 22,8 dBm; 5,8 GHz:n WiFi: 13,9 dBm

Virtalähteen tiedot

Verkkolaitteen valmistaja Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd. Verkkolaitteen malli ICP30A-120-1500 Tulojännite 100–240 V~ Tulon AC-taajuus 50/60 Hz Lähtöjännite DC 12,0 V Lähtövirta 1,5 A Lähtöteho 18,0 W Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde 87,0 % Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %) 82,0 % Virrankulutus ilman kuormitusta 0,09 W

Kehittäjä: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands