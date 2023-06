Denne begrensede garantien gjelder kun dersom du kjøpte ExpressVPN Aircove AX1800 direkte fra ExpressVPN eller via autoriserte partnere oppført på ExpressVPN-nettstedet. En ExpressVPN Aircove kjøpt fra eventuelle andre steder, eller som er sendt utenfor landet den ble kjøpt i, omfattes ikke av denne garantien. Eventuelle henvendelser eller tilbakemeldinger om Aircove kan rettes til https://www.expressvpn.com/support.

I denne begrensede garantien garanterer Express Technologies Limited at hver nye ExpressVPN Aircove på kjøpstidspunktet er fri for produksjonsfeil i materialer og utførelse under normal bruk, som definert på https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Denne begrensede garantien er gyldig i ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Express Technologies Limited garanterer ikke mot normal slitasje eller skade forårsaket av ulykker eller misbruk. I forbindelse med denne forsikringen er dette produktet tiltenkt salg og bruk i USA, Storbritannia eller Den europeiske union. Express Technologies Limited kan ikke garantere at produktet er kompatibelt i andre land, eller at det oppfyller andre lands sertifiseringskrav for lignende utstyr.

Denne garantien ugyldiggjøres dersom noen del av ruteren har blitt modifisert, inkludert uautorisert modifikasjon, reparasjon eller demontering. Garantien er ugyldiggjøres også ved bruk av fastvare som ikke kommer fra ExpressVPN eller ved enhver form for uhensiktsmessig bruk, blant annet: uhensiktsmessig inngangsspenning, fall i væsker eller på harde overflater, bruk ved temperaturer utenfor 0–40 °C eller lagring i temperaturer utenfor –20~70 °C.

Reguleringsinformasjon for Aircove

FCC ID: 2A5HJ-AX1800

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.

Denne enheten må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferenser som kan medføre uønsket drift. Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av ExpressVPN, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret. Merk: Dette utstyret er testet og resulterer i overholdelse med grensene for digitalt utstyr av klasse B ifølge del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjoner. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke kommer til oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak: Snu eller flytt mottakerantennen.

Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.

Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Erklæring vedrørende strålingseksponering

Dette utstyret overholder FCC/CE/UKCA-grensene for strålingseksponering fastsatt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og opereres med en avstand på minst 20 cm mellom radiatoren og kroppen din. Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

Brukermanualen for LE-LAN-utstyr skal inneholde instruksjoner knyttet til begrensningene nevnt i avsnittene ovenfor, det vil si:

Enheten for drift i båndet 5150–5250 MHz er kun til innendørs bruk for å redusere potensialet for skadelig interferens på mobile satellittsystemer med alternativ kanal.

Funksjonene til trådløse tilgangssystemer, inkludert lokalnett for radio (WAS/RLAN) innenfor båndet 5150–5350 MHz for denne enheten, er begrenset til kun innendørs bruk i alle land i Den europeiske union.

Herved erklærer Express Technologies Limited at radioutstyrstypen (ExpressVPN Aircove AX1800) er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Frekvensbånd: 2,4G WIFI: 2,412–2,472 GHz; 5G WIFI: 5,15–5,25 GHz 5,725–5,85 GHz

Maksimal utgangseffekt: 2,4 G wifi: 19,9 dBm; 5G wifi: 22,8 dBm; 5,8 G wifi: 13,9 dBm

Informasjon om strømadapter

AC-adapterens produsent Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd. AC-adaptermodell ICP30A-120-1500 Inngangsspenning 100–240 V~ AC-inngangsfrekvens 50/60 Hz Utgangsspenning DC 12,0 V Utgangsstrøm 1,5 A Utgangseffekt 18,0 W Gjennomsnittlig aktiv effektivitet 87,0 % Effektivitet ved lav belastning (10 %) 82,0 % Strømforbruk uten belastning 0,09 W

Produsent: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, De britiske Jomfruøyer