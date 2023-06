Esta garantia limitada só se aplica se comprou o ExpressVPN Aircove AX1800 diretamente da ExpressVPN ou através de parceiros autorizados apresentados no site da ExpressVPN. Um ExpressVPN Aircove comprado em qualquer outra procedência ou enviado para fora do país onde foi comprado não está coberto por esta garantia. Para quaisquer dúvidas ou comentários sobre o Aircove, entre em contacto com https://www.expressvpn.com/support.

Nesta garantia limitada, a Express Technologies Limited garante que, no momento da compra, cada novo ExpressVPN Aircove não possui defeitos de fabrico de materiais e acabamento sob utilização normal, conforme definido em https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Esta garantia limitada é válida por um ano a partir da data da compra original. A Express Technologies Limited não dá garantia contra desgaste normal ou danos causados por acidente ou abuso. Para efeitos deste seguro, este produto destina-se a ser vendido e utilizado nos Estados Unidos, Reino Unido ou União Europeia. A Express Technologies Limited não pode garantir que o produto seja compatível noutros países ou que cumpra os requisitos de certificação de outros países para equipamentos semelhantes.

Esta garantia é anulada se alguma parte do router tiver sido modificada, incluindo modificação, reparação ou desmontagem não autorizadas. A garantia também é anulada pela utilização de qualquer firmware que não seja da ExpressVPN ou por qualquer utilização inadequada, incluindo, entre outros: voltagem de entrada inadequada, queda de líquidos ou em superfícies duras, utilização em temperaturas fora do intervalo entre 0 e 40 °C ou armazenamento em temperaturas fora do intervalo entre -20 e 70 °C.

Informações normativas do Aircove

FCC ID: 2A5HJ-AX1800

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e

Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado. As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela ExpressVPN podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. Observação: este equipamento foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com o parágrafo 15 das normas da FCC. Estes limites foram estabelecidos para proporcionar a proteção adequada contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência nociva em comunicações rádio. No entanto, não existem quaisquer garantias de que não ocorram interferências numa instalação particular. Se este equipamento causar uma interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir esta interferência mediante uma ou mais das seguintes medidas: Reoriente ou desloque a antena recetora.

Aumente a distância entre o equipamento e o recetor.

Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente do que está ligado ao recetor.

Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estabelecidos pela FCC/CE/UKCA para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 centímetros entre o radiador e o seu corpo. Este transmissor não deve ser instalado ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

O manual do utilizador para dispositivos LE-LAN deve conter instruções relacionadas com as restrições mencionadas nas secções acima, a saber:

O dispositivo para operação na faixa 5150-5250 MHz é apenas para utilização interna de modo a reduzir o potencial de interferência prejudicial aos sistemas de satélite móvel com canal na mesma banda.

As funções dos sistemas de acesso sem fios, incluindo redes locais de rádio (WAS/RLANs) dentro da faixa 5150-5350 MHz para este dispositivo, são restritas à utilização interna apenas em todos os países da União Europeia.

A Express Technologies Limited declara que o tipo de equipamento de rádio (ExpressVPN Aircove AX1800) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Bandas de frequência: Wi-Fi 2.4G: 2.412-2.472 GHz; Wi-Fi 5G: 5.15-5.25 GHz 5.725-5.85 GHz

Potência máxima de saída: Wi-Fi 2.4G: 19.9 dBm; Wi-Fi 5G: 22.8 dBm; Wi-Fi 5.8G: 13.9 dbm

Informações do adaptador de energia

Fabricante do adaptador CA Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd. Modelo do adaptador CA ICP30A-120-1500 Voltagem de entrada 100-240V~ Frequência de entrada CA 50/60Hz Voltagem de saída CC 12,0V Corrente de saída 1,5A Alimentação de saída 18,0W Eficiência ativa média 87,0% Eficiência em carga baixa (10%) 82,0% Consumo de energia sem carga 0,09W

Fabricante: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas