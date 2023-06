Questa garanzia limitata si applica se e solo se hai acquistato ExpressVPN Aircove AX1800 direttamente da ExpressVPN o tramite i partner autorizzati elencati sul sito web di ExpressVPN. Se l’ExpressVPN Aircove è stato acquistato da un’altra fonte o spedito al di fuori del Paese di acquisto, non è coperto da questa garanzia. Per qualsiasi domanda o feedback su Aircove, contatta https://www.expressvpn.com/support.

Con la presente garanzia limitata, Express Technologies Limited garantisce che, al momento dell’acquisto, ogni nuovo ExpressVPN Aircove è privo di difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione in condizioni normali di utilizzo, come definito su https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Questa garanzia limitata è valida per un anno dalla data di acquisto originaria. Express Technologies Limited non garantisce contro la normale usura o i danni causati da incidenti o abusi. Ai fini della presente garanzia, questo prodotto è destinato alla vendita e all’utilizzo negli Stati Uniti, nel Regno Unito o nell’Unione Europea. Express Technologies Limited non può garantire che il prodotto sia compatibile in altri Paesi o che soddisfi i requisiti di certificazione di altri Paesi per apparecchiature simili.

La presente garanzia decade se qualsiasi parte del router è stata alterata, incluse modifiche, riparazioni o smontaggio non autorizzati. La garanzia decade anche in caso di utilizzo di un firmware diverso da quello di ExpressVPN o di un uso improprio, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: alimentazione impropria, caduta all’interno di liquidi o su superfici dure, utilizzo a temperature non comprese tra 0 e 40 °C o stoccaggio a temperature non comprese tra -20 e 70 °C.

Informazioni normative su Aircove

ID FCC: 2A5HJ-AX1800

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da ExpressVPN potrebbero invalidare l’autorizzazione dell’utente a utilizzare l’apparecchiatura. Nota bene: il dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione sufficiente da interferenze dannose in un’installazione domestica. Questo dispositivo genera e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non esiste comunque alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Nel caso in cui il dispositivo causi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, determinabili spegnendo e accendendo il dispositivo, ti consigliamo di provare a rimuovere l’interferenza adottando una o più delle seguenti misure: Riorienta o riposiziona l’antenna ricevente.

Aumenta la distanza tra l’apparecchio e il ricevitore.

Collega l’apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Consulta il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo specializzato per ricevere assistenza.

Dichiarazione sull’esposizione alle radiazioni

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti da FCC/CE/UKCA per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo radiante e il proprio corpo. Questo trasmettitore non deve essere posizionato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Il manuale d’uso dei dispositivi LE-LAN deve contenere istruzioni relative alle limitazioni menzionate nelle sezioni precedenti, in particolare che:

Il dispositivo per il funzionamento nella banda 5150-5250 MHz è destinato esclusivamente all’uso interno per ridurre il potenziale di interferenze dannose ai sistemi satellitari mobili co-canale.

Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti locali radio (WAS/RLAN) all’interno della banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all’uso interno in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Con la presente, Express Technologies Limited dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (ExpressVPN Aircove AX1800) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni ai sensi della Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Bande di frequenza: 2.4G Wi-Fi: 2.412-2.472GHz; 5G Wi-Fi: 5.15-5.25GHz 5.725-5.85GHz

Potenza massima in uscita: 2.4G Wi-Fi: 19.9 dBm; 5G Wi-Fi: 22.8 dBm; 5.8G Wi-Fi: 13.9 dbm

Informazioni sull’adattatore di alimentazione

Produttore adattatore CA Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd. Modello adattatore CA ICP30A-120-1500 Tensione in ingresso 100-240 V~ Frequenza CA in ingresso 50/60 Hz Tensione in uscita CC 12,0 V Corrente in uscita 1,5 A Potenza in uscita 18,0 W Efficienza attiva media 87,0% Efficienza a basso carico (10%) 82,0% Consumo di potenza a vuoto 0,09 W

Produttore: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche