Данная ограниченная гарантия применяется тогда и только тогда, если вы приобрели ExpressVPN Aircove AX1800 непосредственно у ExpressVPN или через авторизованных партнеров, указанных на сайте ExpressVPN. Данная гарантия не распространяется на устройство ExpressVPN Aircove, приобретенное у любого другого поставщика или отправленное за пределы страны, где оно было приобретено. По любым вопросам или отзывам об Aircove обращайтесь по адресу https://www.expressvpn.com/support.

В рамках данной ограниченной гарантии компания Express Technologies Limited гарантирует, что на момент покупки каждый новый ExpressVPN Aircove не имеет производственных дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании, как определено на https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Данная ограниченная гарантия действительна в течение одного года с даты первоначальной покупки. Компания Express Technologies Limited не дает гарантии от нормального износа или повреждений, вызванных аварией или неправильным обращением. Для целей настоящего страхования данный продукт предназначен для продажи и использования в США, Великобритании или Европейском Союзе. Express Technologies Limited не может гарантировать совместимость продукта в других странах или его соответствие требованиям сертификации, предъявляемым в других странах к аналогичному оборудованию.

Настоящая гарантия теряет силу, если какая-либо часть роутера была изменена, включая несанкционированную модификацию, ремонт или разборку. Гарантия также перестает действовать в случае использования любого встроенного программного обеспечения, отличного от ExpressVPN, или любого ненадлежащего использования, включая, но не ограничиваясь, следующим: несоответствующее напряжение, падение в жидкость или на твердую поверхность, использование при температурах вне 0–40 C, или хранение при температурах вне диапазона -20~70 C.

Нормативная информация по Aircove

FCC ID: 2A5HJ-AX1800

Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в правилах Федеральной комиссии по связи (FCC), часть 15. Работа зависит от следующих двух условий. Устройство не должно вызывать вредные помехи, и

Устройство должно выдерживать возможные помехи, включая те, которые могут привести к выполнению нежелательных операций. Изменения или модификации, не одобренные ExpressVPN, могут лишить пользователя прав на эксплуатацию оборудования. Примечание: данное оборудование было протестировано и признано соответствующим нормативам для цифровых устройств класса B, в соответствии с частью 15 Правил Федеральной комиссии по связи. Эти ограничения предназначены для обеспечения обоснованной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует и может излучать радиочастотную энергию, а также, при его установке и использовании в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако гарантия того, что помехи не возникнут в конкретных условиях установки, отсутствуют. Если это оборудование создает вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: Перенаправить или переместить приемную антенну.

Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Заявление о воздействии радиочастотного излучения

Данное устройство соответствует ограничениям Федеральной комиссии по связи FCC/CE/UKCA в отношении радиочастотного излучения в неконтролируемой среде. Это оборудование должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не ближе 20 см от человеческого тела. Передатчик данного устройства не должен располагаться в непосредственной близости от любых других антенн или передатчиков или работать совместно с ними.

Руководство пользователя для устройств LE-LAN должно содержать инструкции, связанные с ограничениями, упомянутыми в вышеуказанных разделах, а именно:

Устройство, работающее в полосе частот 5150–5250 МГц, предназначено только для использования внутри помещений, чтобы уменьшить вероятность помех для мобильных спутниковых систем.

Функции систем беспроводного доступа, включая радиолокационные сети (WAS/RLAN) в диапазоне 5150–5350 МГц для данного устройства ограничены для использования только внутри помещений во всех странах Европейского Союза.

Настоящим компания Express Technologies Limited заявляет, что тип радиооборудования (ExpressVPN Aircove AX1800) соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Частотные диапазоны: 2,4G Wi-Fi: 2,412–2,472 ГГц; 5G Wi-Fi: 5,15–5,25 ГГц 5,725–5,85 ГГц

Максимальная выходная мощность: 2,4G Wi-Fi: 19,9 дБм; 5G Wi-Fi: 22,8 дБм; 5,8G Wi-Fi: 13,9 дБм

Информация о блоке питания

Изготовитель блока питания переменного тока Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd. Модель блока питания переменного тока ICP30A-120-1500 Входное напряжение 100–240 В~ Входная частота переменного тока 50/60 Гц Выходное напряжение 12.0 В постоянного тока Выходной ток 1,5 А Выходная мощность 18,0 Вт Средний активный КПД 87,0% Эффективность при низкой нагрузке (10%) 82,0% Потребляемая мощность без нагрузки 0,09 Вт

Производитель: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Британские Виргинские острова)