Denne begrænsede garanti gælder, hvis – og kun hvis – du har købt ExpressVPN Aircove AX1800 direkte hos ExpressVPN eller via autoriserede partnere, der er anført på ExpressVPN’s hjemmeside. En ExpressVPN Aircove købt fra en anden kilde eller sendt uden for det land, hvor den er købt, er ikke dækket af denne garanti. Hvis du har spørgsmål eller feedback til Aircove, kan du kontakte https://www.expressvpn.com/support.

I denne begrænsede garanti garanterer Express Technologies Limited, at hver ny ExpressVPN Aircove på købstidspunktet er fri for fabrikationsfejl i materialer og udførelse under normal brug, som defineret i https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Denne begrænsede garanti er gyldig i et år fra den oprindelige købsdato. Express Technologies Limited garanterer ikke for normal slitage eller skader forårsaget af uheld eller misbrug. Med henblik på denne forsikring er dette produkt beregnet til at blive solgt og brugt i USA, Storbritannien eller EU. Express Technologies Limited kan ikke garantere, at produktet er kompatibelt i andre lande, eller at det vil opfylde certificeringskravene i andre lande for lignende udstyr.

Denne garanti er ugyldig, hvis nogen del af routeren er blevet ændret, herunder uautoriseret ændring, reparation eller demontering. Garantien bliver også gjort ugyldig ved brug af enhver ikke-ExpressVPN firmware eller fra enhver upassende brug, herunder, men ikke begrænset til: Ukorrekt spændingsindgang, tabt i væsker eller på hårde overflader, brug i temperaturer uden for 0-40 °C eller opbevaring i temperaturer uden for -20-70 °C.

Lovpligtige oplysninger om Aircove

FCC ID: 2A5HJ-AX1800

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse er underlagt de følgende to betingelser. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og

Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af ExpressVPN, kan annullere brugerens autoritet til at betjene udstyret. BEMÆRK: Udstyret er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for en digital enhed i klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udarbejdet for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliganlæg. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig forstyrrelse i radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at forstyrrelserne ikke kan opstå i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelser, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at udbedre forstyrrelserne på en eller flere af følgende måder: Drej eller flyt modtagerantennen.

Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Erklæring vedrørende strålingseksponering

Dette udstyr overholder de grænseværdier for FCC/CE/UKCA-stråling, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem strålingsenheden og din krop. Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med andre antenner eller sendere.

Brugervejledningen til LE-LAN-enheder skal indeholde instruktioner vedrørende de begrænsninger, der er nævnt i ovenstående afsnit, nemlig at:

Enheden til drift i båndet 5150-5250 MHz er kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens til co-kanal mobile satellitsystemer.

Funktionerne i trådløse adgangssystemer, herunder Radio Local Area Networks (WAS/RLAN) inden for båndet 5150-5350 MHz for denne enhed er begrænset til indendørs brug alene inden for alle EU-lande.

Herved erklærer Express Technologies Limited, at radioudstyrstypen (ExpressVPN Aircove AX1800) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Frekvensbånd: 2,4G WIFI:2,412-2,472 GHz; 5G WIFI:5,15-5,25 GHz 5,725-5,85 GHz

Maksimal udgangseffekt: 2,4Gwifi: 19,9 dBm; 5G wifi: 22,8 dBm; 5,8G wifi: 13,9dbm

Oplysninger om strømadapter

AC-adapter producent Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd. AC-adapter model ICP30A-120-1500 Indgangsspænding 100-240V~ Indgang AC-frekvens 50/60Hz Indgangsspænding DC 12,0V Udgangsstrøm 1,5 A Indgangsspænding 18,0W Gennemsnitlig aktiv effektivitet 87,0 % Effektivitet ved lav belastning (10 %) 82,0 % Strømforbrug uden belastning 0,09W

Producent: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, De Britiske Jumfruøer